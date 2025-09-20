Antonella Marty en Línea Directa: ¿Por qué la ultraderecha está tan interesada por lo sexual?

Línea Directa ofrecerá el miércoles 24 de septiembre un nuevo capítulo en formato de streaming, esta vez con la destacada escritora y politóloga Antonella Marty, que analizará el tema del machismo y las habituales alusiones al sexo que muestran en su discurso militantes y teóricos de partidos de derecha, como La Libertad Avanza en la Argentina, o el MAGA que encabeza Donald Trump en los Estados Unidos.
Línea Directa es un evento para suscriptores de PERFIL, y Marty conversará este miércoles a las 12 con Pablo Helman, jefe de Redacción del Diario PERFIL, revisando ese vínculo tan polémico, en el que la política, las redes y los insultos se mezclan en los mensajes que vemos a diario en medios y redes sociales.
Los protagonistas
- Antonella Marty: politóloga, autora y oradora.
- Pablo Helman: jefe de Redacción del Diario Perfil.
- Miércoles 24 de septiembre a las 12
