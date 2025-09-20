Antonella Marty en Línea Directa: ¿Por qué la ultraderecha está tan interesada por lo sexual?

Línea Directa ofrecerá el miércoles 24 de septiembre un nuevo capítulo en formato de streaming, esta vez con la destacada escritora y politóloga Antonella Marty, que analizará el tema del machismo y las habituales alusiones al sexo que muestran en su discurso militantes y teóricos de partidos de derecha, como La Libertad Avanza en la Argentina, o el MAGA que encabeza Donald Trump en los Estados Unidos.

Línea Directa es un evento para suscriptores de PERFIL, y Marty conversará este miércoles a las 12 con Pablo Helman, jefe de Redacción del Diario PERFIL, revisando ese vínculo tan polémico, en el que la política, las redes y los insultos se mezclan en los mensajes que vemos a diario en medios y redes sociales.

Los protagonistas

Antonella Marty : politóloga, autora y oradora.

: politóloga, autora y oradora. Pablo Helman : jefe de Redacción del Diario Perfil.

: jefe de Redacción del Diario Perfil. Miércoles 24 de septiembre a las 12

Acceso exclusivo para suscriptores

Los primeros 15 minutos del streaming estarán abiertos para todo el público, y luego continuará en exclusiva para quienes eligen estar informados con un periodismo riguroso e independiente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Suscribite a PERFIL por solo $10 al día

Esta semana podés acceder al periodismo de calidad de PERFIL con una promo especial en los planes Digital y Virtual. Con tu suscripción disfrutás de todo nuestro contenido sin límites, acceso al Kiosco Digital, charlas exclusivas y cursos gratuitos. Además, formás parte de una comunidad que apuesta por la información rigurosa, independiente y en profundidad. Suscribite en este link con promoción: mi.perfil.com

Con el Plan Digital de Perfil también accedés a:

Perfil.com sin límites

Cursos de Perfil Educación sin cargo

Streaming exclusivo de nuestras charlas sin interrupciones

Beneficios especiales: 2x1 en teatros, adelantos únicos y más

Suscribite hoy y empezá a vivir todos los beneficios de ser parte de PERFIL.

HB