Nigeria: 50 estudiantes secuestrados lograron escapar, pero más de 250 siguen cautivos

Cincuenta de los más de 300 estudiantes secuestrados el viernes en una escuela católica del norte de Nigeria lograron escapar de sus captores y reencontrarse con sus familias, informó la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN). Los menores huyeron de manera individual entre el viernes y el sábado, aunque el resto de sus compañeros y una decena de maestros siguen desaparecidos.

El reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la CAN en el estado de Níger y propietario de la escuela St. Mary, detalló que aún permanecen retenidos 253 estudiantes y 12 docentes. “Pudimos confirmar esto cuando visitamos a algunos padres”, afirmó en un comunicado en el que pidió continuar rezando por el rescate de las víctimas.

El papa León XIV exigió la liberación de los más de 300 estudiantes secuestrados en Nigeria

El ataque ocurrió el viernes por la mañana en la remota comunidad de Papiri, cuando hombres armados irrumpieron en la escuela y se llevaron a alumnos de entre 10 y 18 años. Ningún grupo reivindicó la acción hasta el momento, y las autoridades desplegaron escuadrones tácticos junto con cazadores locales para rastrear la zona. Se desconoce dónde están retenidos los menores o cómo lograron volver a sus hogares quienes escaparon.

El secuestro se produjo solo cuatro días después de que 25 estudiantes fueran raptados en un liceo del estado de Kebbi, lo que intensificó la preocupación en una región golpeada desde hace años por grupos criminales que utilizan los secuestros para obtener rescates y controlar comunidades aisladas, donde la presencia estatal es mínima.

En este contexto, el presidente nigeriano, Bola Tinubu, anunció también este domingo la liberación de 38 fieles que habían sido secuestrados el martes durante un servicio religioso transmitido en directo en una iglesia pentecostal del estado de Kwara. Tinubu, que suspendió su participación en la cumbre del G20 en Johannesburgo debido a la escalada de violencia, afirmó estar “feliz” de que 51 alumnos de la escuela católica de Níger hayan sido encontrados, aunque no precisó cuántos de ellos corresponden a los 50 que escaparon confirmados por la CAN.

Tras el ataque en Papiri, el Gobierno federal ordenó el cierre de 41 escuelas secundarias, especialmente las “unity schools”, instituciones estatales concebidas para integrar a estudiantes de diversas etnias y religiones. La medida, según las autoridades, busca evitar nuevos episodios de violencia en medio de un agravamiento de la inseguridad.

Nigeria arrastra más de una década de violencia vinculada a insurgencias yihadistas y a la expansión de bandas fuertemente armadas. El país continúa marcado por el secuestro de casi 300 niñas en 2014 por Boko Haram en Chibok, un antecedente que abrió una etapa de ataques sistemáticos contra centros educativos. Muchas de aquellas niñas aún no han sido localizadas.

La crisis actual reaviva antiguos temores y expone, una vez más, la fragilidad de la seguridad en la nación más poblada de África, donde los secuestros escolares se han convertido en una trágica herramienta de presión y control territorial.

