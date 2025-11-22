Secuestro masivo en Nigeria: más de 300 estudiantes y docentes, en manos de hombres armados

Más de 300 estudiantes y docentes fueron secuestrados el viernes por hombres armados en una escuela, en uno de los mayores raptos masivos registrados en Nigeria en los últimos años, desatando alarma nacional y reacciones internacionales ante el recrudecimiento de la violencia en el país más poblado de África.

El hecho ocurrió en el estado de Níger en el centro del país, homónimo de la República de Níger, un república independiente que limita con Nigeria.

La Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) confirmó que 303 estudiantes y 12 profesores de la escuela mixta St. Mary’s fueron raptados tras la irrupción de un grupo armado en la madrugada del viernes. La cifra, revisada por autoridades religiosas tras inspecciones en el lugar, representa casi la mitad de los 629 alumnos inscritos en este centro.

El ataque ocurre en medio de una ola de inseguridad que vuelve a golpear al sistema educativo nigeriano, amenazado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con una intervención militar por una supuesta campaña de violencia yihadista contra los cristianos.

Apenas el lunes, 25 alumnas fueron secuestradas en una escuela de secundaria en el vecino estado de Kebbi, mientras que un ataque contra una iglesia esta misma semana elevó aún más la preocupación entre comunidades cristianas del país.

Donald Trump amenazó con atacar a Nigeria

El gobierno nigeriano aún no confirmó el número total de víctimas. Según el gobernador del estado de Níger, Umar Bago, el departamento de inteligencia y la policía están "haciendo el recuento" y la cifra se publicará este sábado.

Las autoridades locales de los estados de Níger, Katsina y Plateau ordenaron el cierre de todas las escuelas como medida de precaución. El ministerio nacional de Educación ordenó también el cierre de 47 internados de secundaria en todo el país.

El presidente Bola Tinubu canceló sus compromisos internacionales, incluida su participación en la cumbre del G20 en Sudáfrica, para gestionar la crisis.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó el viernes a Abuya a "tomar medidas urgentes y sostenidas para detener la violencia contra los cristianos", durante conversaciones con el asesor de seguridad nacional de Nigeria, Nuhu Ribadu, según indicó el Pentágono en un comunicado.

Inundaciones en Nigeria: se registraron 200 muertos y cientos de desaparecidos

En un primer momento, la CAN había ofrecido un balance de 227 secuestrados. Sin embargo, el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, obispo católico de la diócesis de Kontagora, de la que depende la escuela, revisó la cifra tras visitar el lugar. "Decidimos ponernos en contacto con los alumnos, realizar comprobaciones y llevar a cabo investigaciones complementarias sobre aquellos que creíamos que habían logrado escapar. Entonces descubrimos que otros 88 alumnos habían sido capturados tras intentar huir", declaró el reverendo, citado en un comunicado. "Esto eleva a 303 el número de alumnos (niños y niñas) y 12 profesores (cuatro mujeres y ocho hombres), lo que eleva el número total de personas secuestradas a 315", añadió.

Nigeria enfrenta desde hace más de una década la insurgencia de Boko Haram y de facciones vinculadas al Estado Islámico, responsables del secuestro de casi 300 niñas en Chibok, en el noreste de Nigeria. Paralelamente, bandas criminales conocidas como bandidos han expandido su presencia en el noroeste y centro del país, combinando secuestros masivos, asesinatos y extorsión en zonas rurales donde la presencia estatal es débil. Desde hace 16 años, el noreste de Nigeria es escenario de una insurrección yihadista que dejó 40.000 muertos y más de dos millones de desplazados.

Conn información de AFP.

