Trump y Mamdani dejaron atrás los insultos y acordaron trabajar juntos

Después de criticarlo vehementemente al demócrata y socialista Zohran Mamdani, quien recientemente ganó las elecciones para alcalde de Nueva York, el presidente estadounidense Donald Trump lo recibió en su despacho y le prometió que lo ayudará a mejorar la vida de los residentes en la populosa ciudad que gobernará.

“Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura”, dijo Trump tras el encuentro en la Casa Blanca. El propio Mamdani, quien durante la campaña repudió todas las políticas que viene desarrollando el mandatario, describió la cita como “muy productiva”.

El alcalde electo subrayó que su reunión “no se centró en los puntos de desacuerdo, que son numerosos”, sino en su “objetivo común de estar al servicio de los neoyorquinos” para combatir el alto costo de vida, su gran promesa de campaña.

Durante su aparición conjunta frente a las cámaras, Trump casi pareció poner bajo su ala al demócrata de 34 años, al predecir que “sorprenderá a algunos conservadores”.

Consultado sobre comentarios pasados de Zohran Mamdani, quien lo había calificado de “déspota”, Trump, quien suele ser muy rencoroso, respondió: “Se han dicho cosas mucho peores de mí que déspota. Así que no es tan insultante. Tal vez cambie de opinión”.

El republicano de 79 años, siempre ávido de atención mediática, se congratuló del interés suscitado por este encuentro, que provocó una afluencia particularmente grande de periodistas a la Casa Blanca.

El presidente estadounidense felicitó a su visitante por su campaña “increíble”, que comenzó como un perfecto desconocido para terminar no solo como alcalde electo, sino como una nueva estrella de los progresistas estadounidenses.

Una historia de desacuerdos. En el pasado, Trump ha amenazado con deportar a Mamdani a Uganda, su país natal, y lo ha señalado erróneamente de ser comunista. Pero el alcalde electo de Nueva York, adherido al islám, aseguró que trabajaría con “cualquiera para hacer la vida más asequible” a los habitantes de la ciudad más grande del país.

Mamdani destacó su deseo compartido con Trump por abordar el costo de vida. Señaló que decenas de miles de neoyorquinos han votado tanto por Trump como por él debido al costo de vida, ya que los alquileres y los precios de productos esenciales son más altos allí que en muchos otros lugares de Estados Unidos.

Sin embargo, Mamdani se ha posicionado como parte de la resistencia contra Trump.“Es más crítico que nunca el desafío específico que enfrentan muchas ciudades al equilibrar la seguridad pública y las medidas tomadas por esta administración”, dijo.

El dirigente demócrata señaló que es habitual que el alcalde electo de Nueva York se reúna con el presidente de Estados Unidos, y que su equipo se comunicó con la Casa Blanca para coordinar el encuentro.

Mamdani aseguró que aunque tiene “muchos desacuerdos” con Trump, exploraría “todas las vías y reuniones” para lograr beneficiar a su ciudad.

El joven político hizo campaña con promesas de bajar los precios de los alquileres y de las guarderías. Ofreció buses de transporte público gratuitos y comercios de alimentos administradas por la ciudad. Fue el primer candidato a la alcaldía en sobrepasar el millón de votos en Nueva York desde 1969.

Trump, conocido por su postura antiinmigrantes, ha ridiculizado el nombre sudasiático del alcalde electo y sus propuestas políticas. Por eso resultó tan llamativa la reunión y el tono amistoso del diálogo.