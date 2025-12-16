Trump amplió la prohibición de viajar a Estados Unidos para palestinos y a otros seis países

El presidente Donald Trump amplió este martes la prohibición de viajar a Estados Unidos para ciudadanos palestinos y de otros seis países, entre ellos Siria. La Casa Blanca afirmó que la medida busca “proteger la seguridad nacional” y se enmarca en la dura política migratoria implementada por el gobierno republicano.

El mandatario de Estados Unidos, quien desde hace tiempo impulsa restricciones a la inmigración, pretende impedir el ingreso de extranjeros que, según sostuvo, puedan “socavar o desestabilizar la cultura, el Gobierno, las instituciones o los principios fundacionales” de Estados Unidos.

“Trump firmó una proclamación para ampliar y fortalecer las restricciones de ingreso de nacionales de países con deficiencias demostradas, persistentes y graves en la revisión, investigación de antecedentes e intercambio de información para proteger al país de las amenazas para la seguridad nacional y la seguridad pública”, indicó la Casa Blanca en una hoja informativa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El "Consejo de Paz" de Donald Trump para Palestina y la Asamblea General de la ONU

La administración Trump ya había restringido de manera informal los viajes de titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina, en un gesto de alineamiento con Israel frente al reconocimiento de un Estado palestino por parte de potencias occidentales como Francia y el Reino Unido.

Este martes agregó restricciones totales y limitaciones al ingreso de individuos que cuenten con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina. También agregó restricciones totales y limitaciones al ingreso de otros cinco países con base en un análisis reciente: Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria.

La prohibición afecta solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo y otros beneficios legales. Documentos internos obtenidos por CBS News indicaron que la medida, anunciada este martes por la noche, se aplica a todas las categorías migratorias: aprobaciones, rechazos, entrevistas de naturalización, ajustes de estatus y juramentos finales de quienes estaban a un paso de obtener la ciudadanía estadounidense.

Crece la fricción en el Caribe: Trinidad y Tobago habilitó aeropuertos para operaciones de EE.UU.

De forma similar, la proclamación añadió restricciones parciales y limitaciones al ingreso a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Días atrás, migrantes de 19 países ya se habían visto afectados luego de que el Gobierno de Estados Unidos implementara una nueva suspensión de trámites migratorios, al considerar a esas naciones de “alto riesgo”.

En esa ocasión, Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela fueron incluidos en la lista de países alcanzados por la prohibición de Trump.

BGD/ML