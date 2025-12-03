Inmigrantes de 19 países se vieron afectados luego de que el Gobierno de Estados Unidos implementara una nueva suspensión de trámites migratorios por considerar a los países involucrados como de "alto riesgo". La decisión de la administración norteamericana afecta solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo y otros beneficios legales.

El gobierno de Donald Trump decidió endurecer la política migratoria del país como consecuencia del tiroteo ocurrido el pasado 26 de noviembre, en las cercanías de la Casa Blanca en Washington, en el que murió una joven militar de 20 años que era miembro de la Guardia Nacional.

El agresor era un agente de una unidad especial de la CIA que operó en Afganistán

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio la orden de "detener la decisión final sobre todos los casos" provenientes de 19 países, incluyendo trámites avanzados, citas de ciudadanía ya programadas y otras solicitudes vinculadas incluso a personas que ya viven en Estados Unidos.

Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela son los diecinueve países afectados por la decisión del gobierno de Trump.

Los países afectados son los mismos que fueron incluidos en la proclamación de junio que impuso restricciones totales o parciales de viaje, aunque aquel veto no alcanzaba a las personas que ya residían en el país, las cuales fueron incluidas en esta nueva suspensión.

Documentos internos obtenidos por CBS News indicaron que la medida, dada a conocer este martes por la noche, aplica a todas las categorías migratorias, es decir: aprobaciones, rechazos, entrevistas de naturalización, ajustes de estatus y juramentos finales de quienes estaban a un paso de obtener la ciudadanía estadounidense.

Según el memorando oficial, la suspensión de los trámites migratorios solo podrá levantarse a partir de un documento firmado por el director de la agencia de la USCIS, Joseph Edlow.

El gobierno de Estados Unidos también anunció una pausa total para las decisiones de asilo, las visas para ciudadanos afganos que habían colaborado con el país y una nueva revisión de los beneficios migratorios que fueron otorgados durante la administración de Joe Biden.

Murió una joven militar de la Guardia Nacional baleada cerca de la Casa Blanca y restringirán la inmigración

"Se está haciendo todo lo posible para garantizar que quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores", argumentaron las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional, quienes remarcaron que no tomarán riesgos "cuando el futuro del país esté en juego".

A partir de la decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, se realizará una "revisión exhaustiva" de cada caso, lo que podría implicar incluso nuevas entrevistas o requerimientos para trámites ya aprobados y que se requerirá una autorización personal del director del USCIS para casos que necesiten los trámites por razones legales o "circunstancias extraordinarias".

Según algunos funcionarios norteamericanos adelantaron a CBS News, la lista podría elevarse a un total de 30 nacionalidades bajo vigilancia especial, dado que la administración está considerando ampliar la prohibición de viajes.

AS/ff