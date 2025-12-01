Trump convoca a su Gabinete de seguridad y evalúa nuevos pasos contra Maduro en medio de denuncias por ataques en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó este lunes a última hora a miembros clave de su Gabinete y del equipo de seguridad nacional para analizar los próximos pasos en la presión sobre Nicolás Maduro, en un clima de creciente tensión política y militar.

Según confirmó CNN, Trump convocó a las 17 hora de Washington (19 de Argentina) una reunión en el Salón Oval con el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio; la jefa de Gabinete, Susan Wiles; y el subjefe Stephen Miller, entre otros. El encuentro no figura en la agenda oficial de la Casa Blanca.

El encuentro coincide con el endurecimiento de la estrategia estadounidense contra Nicolás Maduro, al que Washington acusa de liderar el Cartel de los Soles, considerado organización terrorista.

Trump regresó el domingo por la noche a la Casa Blanca después de pasar el fin de semana largo en su residencia de Mar-a-Lago. Allí trascendió que había mantenido, días atrás, una conversación telefónica con Maduro, en la que —según publicó el Miami Herald— le dio un ultimátum para que dejara el poder de inmediato.

En la misma línea, informó que Maduro rechazó la propuesta y pidió “amnistía global” para él y su círculo, además de conservar el control de las Fuerzas Armadas como parte de un acuerdo político. La Casa Blanca también desestimó ese planteo. El domingo, Trump confirmó la existencia de la llamada, aunque evitó detalles: “No diría que fue bien o mal. Fue una llamada telefónica”, dijo a los periodistas.

La reunión se realiza mientras Estados Unidos incrementa su presencia militar en el Caribe y el Pacífico bajo la operación “Lanza del Sur”, que incluye el despliegue del portaviones USS Gerald Ford, destructores, submarinos, aviones de guerra y unos 15.000 efectivos.

Momento previo al ataque estadounidense sobre una lancha señalada como objetivo en aguas internacionales

Desde septiembre, Washington realizó ataques mortales contra embarcaciones que considera utilizadas para el narcotráfico. Más de 80 personas murieron en estas operaciones, según informes publicados por medios estadounidenses.

El sábado, Trump publicó en su cuenta de Truth Social que el espacio aéreo sobre Venezuela debía considerarse “cerrado en su totalidad”, dirigiéndose a aerolíneas, pilotos y redes criminales. Esa advertencia disparó desvíos y cancelaciones de vuelos internacionales hacia el país.

Cuestionamientos en el Capitolio

La ofensiva militar abrió una discusión en el Capitolio. Legisladores republicanos y demócratas exigen explicaciones sobre la legalidad de los ataques, en particular tras la revelación del Washington Post de que el secretario de Defensa Hegseth habría ordenado un segundo ataque el 2 de septiembre para “matar a todos” los sobrevivientes de una embarcación incendiada.

Hegseth negó la acusación y habló de “noticia falsa”. Trump respaldó esa versión: “Le creo al cien por cien”, afirmó.

Pero en el Congreso la preocupación no cede. El senador independiente Angus King, miembro del Comité de Servicios Armados, declaró: “Si hubo un segundo ataque específicamente para matar a los supervivientes en el agua, es un crimen de guerra absoluto. También es asesinato”. King anticipó que el Capitolio buscará entrevistar a toda la cadena de mando involucrada.

Presión política

El gobierno de Trump sostiene que las operaciones son legales y necesarias para combatir el narcotráfico. Sin embargo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió una investigación independiente al afirmar que hay “pruebas contundentes” de ejecuciones extrajudiciales.

Mientras tanto, Maduro habría solicitado una segunda llamada tras el cierre del espacio aéreo venezolano. Según las filtraciones al Miami Herald, Trump envió un mensaje directo: “Tenés que abandonar el país ahora. Podés salvarte y a tus seres más cercanos”. Caracas se negó nuevamente. Y la Casa Blanca, este lunes, busca decidir qué viene después.

