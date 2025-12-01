Donald Trump habló con Nicolás Maduro: "No salió ni bien ni mal"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que dialogó por teléfono con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque evitó dar detalles de la conversación que ambos sostuvieron este domingo, argumentando que se trata de un asunto "muy complicado".

"La respuesta es sí", expresó a bordo del Air Force One, en diálogo con la prensa, ante la consulta sobre si existió la conversación con el mandatario venezolano y, sin brindar mayores detalles, añadió: "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica".

Máxima tensión: Donald Trump anunció el cierre del espacio aéreo de Venezuela

El contacto fue confirmado en medio de las presión política y militar por parte de Washington y, al respecto de las distintas versiones de la prensa sobre los temas tratados, un vocero negó que se esté evaluando un encuentro bilateral entre Trump y Maduro para negociar una transición.

"Es un invento", señaló una fuente consultada por Infobae, la cual también indicó que el presidente del país norteamericano, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio, le comunicó al venezolano que Estados Unidos intensificará las acciones militares en caso de que no abandone el poder.

En otro momento de la conversación con la prensa a bordo del avión presidencial, Trump habló sobre el cierre del espacio aéreo de Venezuela y explicó que dicha decisión se sostiene en que su gobierno no lo considera un país "amistoso", respaldando el endurecimiento de las acciones sobre el régimen chavista.

"No interpreten nada", sostuvo luego ante la pregunta sobre si el cierre implicaba acciones militares inminentes y agregó que desde Venezuela ingresó a Estados Unidos un un elevado flujo de personas que serían provenientes de "cárceles, pandillas y redes de narcotráfico".

A partir de la decisión de Estados Unidos, seis aerolíneas internacionales suspendieron vuelos hacia y desde Venezuela, motivo por el que el gobierno venezolano revocó sus permisos en represalia y las acusó de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos".

En medio de la tensión entre ambos países, los líderes opositores venezolanos, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, se encuentran a la espera de que se produzca un cambio decisivo y definitivo en el país, con el objetivo de asumir una transición democrática y pacífica.

AS/ff