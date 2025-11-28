Murió una soldada de la Guardia Nacional baleada cerca de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves la muerte de una soldada de la Guardia Nacional de 20 años, uno de los agentes atacados a tiros en Washington el miércoles, en tanto el Gobierno anunció que revisará la residencia permanente de ciudadanos de 19 países.

El FBI inició una investigación por terrorismo después de que un hombre armado perpetrara lo que las autoridades describieron como un ataque de tipo "emboscada" contra dos soldados de la Guardia Nacional, que los dejó en estado crítico.

El tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca conmocionó a Estados Unidos en lo que normalmente es un día tranquilo y familiar por el feriado de Acción de Gracias. "Quiero expresar la angustia y el horror de nuestra nación entera ante el ataque terrorista de ayer (miércoles) en la capital", dijo Trump en una videollamada por Acción de Gracias con las tropas estadounidenses.

Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, "acaba de dejarnos" y el otro soldado, Andrew Wolfe, "está luchando por su vida", agregó el republicano, quien llamó "monstruo salvaje" al atacante. "Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos", dijo Trump, al enlazar el incidente con su decisión de desplegar cientos de tropas de la Guardia Nacional para combatir la criminalidad.

Las autoridades identificaron al atacante como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se radicó Estados Unidos en 2021, cuando el país del norte retiró a sus tropas de Afganistán.

Trump publicó un video el jueves en el que calificó el ataque como un "acto de maldad" y cargó contra los inmigrantes, a los que pintó como una amenaza existencial para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por esto, el presidente ordenó la suspensión del procesamiento de solicitudes de inmigración de afganos.

El atacante abrió fuego con un revólver Smith and Wesson .357

"Debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país. Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos", dijo Trump.

Más tarde, Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció que revisará el estado migratorio de cada residente permanente o titular de una "green card" de 19 países. Afganistán, así como Cuba, Haití y Venezuela figuran en la lista.

Investigación por terrorismo

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que Lakanwal vivía en Bellingham, en el estado de Washington (noroeste), y que llegó al lugar del tiroteo, Washington DC (este), en auto. El hombre enfrenta cargos de agresión con intención de matar.

"Eligió el objetivo equivocado, la ciudad equivocada y el país equivocado", añadió la fiscal. Pirro explicó que el atacante abrió fuego con un revólver Smith and Wesson .357 contra un grupo de guardias nacionales que patrullaban a unas cuadras de la Casa Blanca. Las autoridades siguen sin tener indicios de los motivos del ataque.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso había formado parte de un comando respaldado por Washington que combatió contra los talibanes en Afganistán. Añadió que el sospechoso llegó a Estados Unidos gracias a un programa de evacuación de afganos que colaboraron con la CIA.

El director del FBI, Kash Patel, dijo este jueves que las autoridades investigan cualquier posible socio que el sospechoso pudiera tener, ya sea en su país de origen o en Estados Unidos.

Los soldados estaban desplegados en Washington como parte del controvertido dispositivo militar ordenado por Trump en ciudades gobernadas por demócratas para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.

Tras el ataque, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el envío de 500 soldados más a Washington. Así, la capital estadounidense tendrá más de 2.500 militares en sus calles, pese a que un juez federal ordenó la semana pasada una suspensión temporal del despliegue de efectivos.

De Afganistán a Estados Unidos

Los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, además de otros altos cargos nombrados por Trump, insistieron en que Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión debido a políticas de asilo laxas tras la retirada militar de Afganistán ordenada por el expresidente Joe Biden.

AfghanEvac, una ONG que ayudó a asentar afganos en Estados Unidos, afirmó que estos pasan por "algunos de los procesos de verificación de seguridad más exhaustivos" de todo el mundo.

Lakanwal solicitó asilo en Estados Unidos durante el mandato de Biden, pero su petición fue aprobada con Trump en la Casa Blanca, según el grupo. "El acto aislado y violento de este individuo no debería ser usado como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad", dijo el presidente del grupo Shawn VanDiver.

