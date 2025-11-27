Dos integrantes de la Guardia Nacional fueron baleados cerca de la Casa Blanca, en la ciudad de Washington, este miércoles 26 de noviembre, y se encuentran en “estado crítico”. A pesar de que Donald Trump aprovechó la tragedia para reforzar su discurso antiinmigratorio, durante las últimas horas trascendió que el atacante trabajaba con el ejército de Estados Unidos en Afganistán, incluyendo entidades gubernamentales como la CIA.

Trump señaló que el atacante llegó a Estados Unidos en 2021, afirmó que “el sospechoso detenido es un extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán”, dijo que su Gobierno debe "reexaminar" a las personas procedentes de esa nación que ingresaron durante el mandato del demócrata Joe Biden y calificó lo ocurrido como “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror”.

Luego agregó que “el animal que ha disparado a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en dos hospitales diferentes, también está gravemente herido, independientemente de ello, pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden”, expresó. Por su parte, Kash Patel, director del FBI, declaró: “Dos de nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en un espantoso acto de violencia. Recibieron disparos. Se encuentran en estado crítico”.

El sospechoso llegó a Estados Unidos en 2021 "en esos vuelos infames", dijo Trump, refiriéndose a las evacuaciones de afganos que huían cuando los talibanes tomaron el control del país tras la retirada de Washington tras 20 años de guerra. "Debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí, o que no aporte beneficios a nuestro país; si no pueden amar a nuestro país, no los queremos", añadió el mandatario.

Es el incidente más grave con la Guardia Nacional desde que Trump empezó a mandar tropas a varias ciudades gobernadas por demócratas, tras comenzar su segundo mandato presidencial en enero de este año.

Pete Hegseth, secretario de Defensa, adelantó que sumará 500 militares adicionales en Washington, lo que aumentará a más de 2.500 los agentes de la Guardia Nacional en esta ciudad. “Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que hagamos de Washington DC (una ciudad) segura y hermosa”, aseguró el funcionario.

Por su parte, la alcaldesa de Washington DC, la demócrata Muriel Bowser, definió lo ocurrido como “horrible e inadmisible”, y agregó: “Podemos confirmar que hay un sospechoso bajo custodia por este tiroteo selectivo y será procesado con todo el peso de la ley. Nuestras oraciones están con las víctimas y sus seres queridos”.

Cómo fue el tiroteo contra los dos guardias nacionales en Washington

El ataque se produjo en la estación de tren Farragut West, a solo dos cuadras de la Casa Blanca, a comienzos de la tarde. Según Jeffrey Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington, el atacante "dobló la esquina, levantó su brazo con un arma de fuego y disparó a los miembros de la Guardia Nacional. Fue rápidamente detenido por otros miembros de la Guardia Nacional y fuerzas del orden”.

A dos calles de la Casa Blanca, periodistas de la AFP pudieron ver una persona vestida con uniforme militar que era sacada en una camilla; además, los servicios de rescate de la ciudad le informaron a la agencia que tres personas heridas por disparos de arma de fuego debieron ser atendidas.

“Escuchamos disparos. Estábamos esperando en el semáforo en rojo y hubo varios disparos. Se podía ver a miembros de la Guardia Nacional corriendo hacia el subte, armas en mano”, le dijo Ángela Perry, una agente de seguridad de 42 años que estaba en su auto con sus dos hijos, a la agencia AFP.

Cerca de la escena del crimen, un reportero de AFP escuchó varias detonaciones y vio personas escapando. Rápidamente, la zona fue cerrada y decenas de vehículos de la policía y diferentes fuerzas de seguridad locales y nacionales llegaron al lugar.

Desde junio, Trump envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington y Memphis, generando el enojo de las autoridades locales demócratas. El presidente justificó estas decisiones diciendo que eran esenciales para combatir a los delincuentes y apoyar al ICE (United States Immigration and Customs Enforcement), el cuestionado organismo federal que lleva adelante la política antiinmigratoria del Gobierno.

