¿Hora de los misiles? Trump advirtió "a aerolíneas, pilotos y narcotraficantes" que no sobrevuelen Venezuela

Las especulaciones que se tejen sobre si habrá o cuándo un ataque militar estadounidense en territorio venezolano, mucho más ahora que de acusaciones de narcotráfico al chavismo se pasó a acusaciones de terrorismo, sumaron un nuevo capítulo este sábado, cuando el presidente Donald Trump posteó un críptico mensaje en su red social Truth: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad".

No dio más detalles, incluso fue irónico agregando entre sus destinatarios a "narcotraficantes y traficantes de personas", pero se sabe que con Trump todo se transforma en impredeciblee, y ese mensaje en el marco de la guerra de nervios que sostiene con el chavismo fue interpretado por muchos como una advertencia de ataque cercano por parte de la enorme fuerza militar acumulada en los últimos meses por Trump en el Caribe, que hasta incluye al mayor portaviones del mundo, el USS Gerald Ford.

Trump insiste en que busca detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano hacia el mercado estadounidense, pero el gobierno de Maduro, en pánico, sostiene que las acusaciones de narcotráfico son una pantalla en busca de un cambio de régimen.

Tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas estadounidenses ya han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico.

Por ahora, Washington no ha aportado ninguna evidencia de que esas embarcaciones eran usadas para transportar drogas o representaban una amenaza para Estados Unidos.

Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de la campaña y el aumento militar que la acompaña. Las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron la semana pasada a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a "actuar con precaución" , pero este sábado Trump fue tajante, al pedirles que consideren "al espacio aéreo venezolano como completamente cerrado". Esa fue la advertencia que se leyó como posible anticipo de ataques militares de la fuerza en el Caribe.

Maduro insiste también en los gestos de guerra.

La advertencia de la semana pasada tuvo como consecuencia que la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela de seis aerolíneas que representan gran parte del tráfico en Sudamérica. Esa medida enfureció al gobierno de Maduro, que anunció que revocaba los permisos para operar en el país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish.

El gobierno de Maduro señala a las aerolíneas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales". El diario The New York Times informó el viernes que los dos líderes mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.

La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se produjo un día después de que el presidente estadounidense afirmara que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que aumentó aún más las tensiones con Caracas.

AFP/HB