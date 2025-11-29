Afirman que Trump y Maduro dialogaron por teléfono y acordaron un posible encuentro

En medio de la tensión generada por la flota naval desplegada por el Pentágono en el Caribe, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos, según reveló The New York Times este viernes.

La llamada se produce mientras Washington aumenta su presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar frente a sus costas, que incluye el mayor portaviones del mundo. El gobierno de Trump afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que Estados Unidos busca un cambio de régimen.

Según el diario neoyorquino, el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los más duros opositores a Maduro, también participó en la llamada.

La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se publica un día después de que el presidente estadounidense afirmara que las medidas para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que ha agravado aún más las tensiones con Caracas.

Crisis. Los cruces entre Estados Unidos y Venezuela se agudizaron en los últimos días, particularmente por la posibilidad de que las supuestas “operaciones en tierra” contra grupos de narcotraficantes venezolanos se concrete rápidamente.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que su país lleva “17 semanas de guerra psicológica” desde Estados Unidos y llamó a las Fuerzas Armadas a mantenerse “imperturbables” y “alerta” frente al despliegue militar dispuesto por el gobierno de Donald Trump en el Caribe.

“Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana, y sé que jamás le fallarán a Venezuela, sé que Venezuela cuenta con ustedes”, dijo Maduro en un acto militar, vestido con un traje verde olivo y una gorra roja.

El mandatario sudamericano reiteró que lo de Trump es una “amenaza” para sacarlo del poder, y ordenó a los miembros de la Aviación Militar Bolivariana (AMB) estar “alertas y listos” frente a la posibilidad de un ataque sobre territorio venezolano.

Maduro aseguró que “jamás nada ha quebrado la voluntad” de Venezuela, ni “el bloqueo, ni las sanciones ni esta guerra psicológica”. “No hay amenaza ni agresión que atemoriza a nuestro pueblo ni que nos tome por sorpresa”, expresó el líder chavista.

Esto ocurre luego de que Trump advirtiera el jueves pasado que los esfuerzos para parar a narcotraficantes venezolanos “por tierra” comenzarán “muy pronto”.

El presidente estadounidense hizo estos comentarios durante una videoconferencia con tropas estadounidenses para conmemorar el Día de Acción de Gracias. “En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los traficantes de drogas venezolanos, de los cuales hay muchos”, dijo el mandatario republicano al dirigirse a una unidad de bombardeo de la Fuerza Aérea con base en Texas.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses atacaron a más de 20 embarcaciones que traficaban drogas en aguas internacionales, con saldo de al menos 83 muertos. “Casi hemos detenido el tráfico de drogas; está detenido en un 85% por mar. Y también comenzaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”, apuntó Trump.

Washington incrementó fuerte la presión contra Maduro, al que acusa de encabezar el supuesto Cartel de los Soles.