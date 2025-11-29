El agresor era un agente de una unidad especial de la CIA que operó en Afganistán

El hombre acusado de haber baleado el miércoles a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca en Washington es un ciudadano afgano que colaboró con los servicios de inteligencia estadounidenses en Afganistán.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jean Pirro, identificó al tirador como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, y afirmó que llegó a Estados Unidos en 2021, después de que los talibanes regresaran al poder con la retirada de las fuerzas estadounidenses tras veinte años de presencia.

Lakanwal fue recibido en Estados Unidos en el marco de un programa para reasentar a afganos que habían trabajado con las fuerzas especiales en distintas funciones, algunos como intérpretes, durante la guerra.

Vivía en Bellingham, en el estado de Washington, en la costa oeste, con su esposa y sus cinco hijos, y condujo por todo el país para llegar a la capital estadounidense, donde cometió el ataque. Será acusado de asesinato en primer grado.

Entrenado. Lakanwal formó parte de las Unidades Cero, una de las divisiones afganas de élite de contraterrorismo que trabajaba para la CIA con apoyo directo militar de EE.UU., según AfghanEvac, una ONG que ayudó a reasentar afganos.

Lakanwal presentó una solicitud de asilo durante el gobierno de Joe Biden y la recibió bajo el de Trump en abril de este año. No tenía una Green Card, que otorga derecho a residencia permanente.

Un familiar de Lakanwal dijo a NBC que llegó tras pasar diez años en el ejército afgano en apoyo a las fuerzas especiales estadounidenses.

El familiar declaró que Lakanwal es originario de la provincia de Khost, en el sureste de Afganistán, y pasó parte de su servicio militar en una base en la provincia de Kandahar, cuna histórica de los talibanes.

Llegada a EE.UU. Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el sospechoso “se encontraba entre las muchas personas admitidas en masa, sin verificación previa, bajo la Operación AlliesWelcome” lanzada por el entonces presidente Joe Biden. El sospechoso arribó al país el 8 de septiembre de 2021, menos de un mes después de la toma del poder por los talibanes.

En ese momento, más del 40% de los afganos incluidos en el programa cumplían los requisitos para la Visa Especial de Inmigrante (SIV), destinada a quienes habían asumido “riesgos significativos en apoyo del personal militar y civil estadounidense en Afganistán”.

Otros grupos vulnerables, como defensores de derechos humanos y periodistas, también ingresaron a Estados Unidos bajo este programa. Las autoridades no han confirmado si Lakanwal recibió una SIV, necesaria para obtener la Green Card.

Cientos de miles de afganos trabajaron para fuerzas extranjeras, embajadas y ONG financiadas por EE.UU. durante los veinte años de presencia extranjera en Afganistán. Muchos temían por eso convertirse en blanco de la represalia talibán.

Desde agosto de 2021 y el regreso de los talibanes al poder, más de 190 mil afganos han sido reasentados en Estados Unidos, según el Departamento de Estado. Decenas de miles más, incluyendo muchos extraductores militares y miembros de las fuerzas de seguridad afganas, esperan ese beneficio.

Pero la Uscis, la agencia federal de inmigración, anunció la suspensión inmediata e indefinida del procesamiento de las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, a la espera de una nueva revisión de los protocolos de seguridad e investigación.