Honduras continúa sin presidente electo y aumenta la tensión política a dos semanas de los comicios

A 15 días de las elecciones presidenciales, Honduras todavía no logra definir a su próximo mandatario. La ajustada diferencia entre los principales candidatos y la demora en el conteo definitivo mantienen en vilo al país, mientras se multiplican las acusaciones cruzadas, las advertencias sobre intentos de golpe institucional y algunos episodios aislados de protesta en la vía pública.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la puesta en marcha de un escrutinio especial que será clave para destrabar el proceso. La presidenta del organismo, Ana Paola Hall, convocó a los partidos Liberal, Nacional y Libre a conformar las juntas encargadas de revisar cerca de 2.800 actas presidenciales que presentan inconsistencias y errores técnicos.

Elecciones presidenciales en Honduras: cambio o continuidad

Con el 99,8% de las mesas contabilizadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, se ubica al frente con el 40,54% de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que alcanza el 39,19%. Más atrás aparece la postulante oficialista, Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), con el 19,29%, quien ya adelantó que no acepta los resultados provisorios.

Desde el propio CNE, la consejera Cossette López cuestionó la actitud de los representantes partidarios y reclamó que actúen conforme a la ley. “En lugar de avanzar con el conteo especial, traen consignas políticas y generan tensión dentro de la institución”, sostuvo.

Llamados a movilizarse y denuncias de injerencia

En medio del clima de incertidumbre, la presidenta saliente Xiomara Castro llamó a la ciudadanía a manifestarse de manera pacífica en Tegucigalpa. Según afirmó, informes de inteligencia indican que el exmandatario Juan Orlando Hernández —recientemente liberado en Estados Unidos tras cumplir una condena por narcotráfico— intentaría regresar al país para influir en el proceso electoral en favor de Asfura.

Castro también cuestionó el respaldo público que el expresidente estadounidense Donald Trump expresó hacia el candidato del Partido Nacional días antes de la votación, al considerar que se trata de una intervención externa inadmisible. “Estamos frente a un intento de golpe electoral”, denunció la mandataria, quien promovió la candidatura de Moncada.

Hernández negó esas acusaciones a través de las redes sociales, aseguró que no planea volver a Honduras y contraatacó al señalar que el Gobierno estaría preparando un autogolpe.

Protestas limitadas y preocupación institucional

En los últimos días se registraron protestas menores impulsadas por sectores del oficialismo que reclaman la anulación de los comicios. Hubo quema de neumáticos y algunos enfrentamientos que dejaron personas heridas, aunque la magnitud de las manifestaciones está lejos de la violencia que siguió a las elecciones de 2017.

Analistas advierten que la conducta de los partidos durante todo el proceso electoral profundizó la crisis. Josué Murillo, referente regional de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, señaló que las dirigencias actuaron al margen de la ética democrática, lo que derivó en una grave crisis político-electoral. “Los llamados a la confrontación y a la violencia erosionan aún más la institucionalidad”, advirtió.

En ese contexto, la Conferencia Episcopal de Honduras pidió respetar la voluntad popular expresada en las urnas y llamó a preservar la paz social. “Insistimos en el diálogo, el respeto a las leyes y a las instituciones, en el marco de la Constitución”, expresó en un comunicado difundido en redes sociales.

