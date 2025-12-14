Balotaje en Chile: ya votaron el favorito José Kast y la oficialista Jeannette Jara

Este domingo 14 de diciembre Chile va a la urnas para cumplir con la segunda vuelta de su elección presidencial, y para mediodía ya habían votado el favorito derechista José Antonio Kast (Partido Republicano), al que casi todas las encuestas sitúan como amplio favorito, y también la candidata oficialista Jeannette Jara (PC). Ambos habían quedado en los primeros lugares en la elección inicial en noviembre, y aunque en esa ocasió Jara sacó leve ventaja, no le alcanzó para evitar el balotaje, una situación que la complica seriamente puesto que en esa primera vuelta había otros dos candidatos de derecha con posibilidades, y ahora todo ese universo confluye en la candidatura de Kast.

El Servicio Electoral chileno indicó que más de 15 millones de votantes están habilitados para emitir su voto este domingo. Los principales candidatos ya pasaron a emitir sus votos y, en diálogo con la prensa, hablaron sobre "un mejor futuro para Chile" y lo calificaron como un "día de la ciudadanía".

Jannette Jara, la candidata comunista en Chile, luego de emitir su voto. (Diario La Tercera)

"Hoy quien gane, respetar los resultados como correspondientes y contribuir a lo que viene", manifestó la candidata del PC tras emitir su voto y agregó: "Espero que tengamos un mejor futuro para Chile, sin que sea el odio y el miedo lo principal".

Por su parte, Kast también emitió su voto y remarcó que "hoy es el día de la ciudadanía, no de la política". "Tengo claro que quien gane, tendrá que ser el presidente de todos los chilenos", remarcó.

