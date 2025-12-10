Chile redobla solicitudes sobre derivados de fondos de pensiones

La Superintendencia de Pensiones de Chile está intensificando el escrutinio sobre los derivados de tasas de interés en el exterior que mantienen los fondos de pensiones del país, luego de que el uso de estos instrumentos se disparara.

El regulador está enviando tantas solicitudes de datos a las Administradoras de Fondos de Pensiones que a menudo no han respondido a una carta antes de que llegue la siguiente, dijeron personas familiarizadas con la situación. Esto ocurre en momentos que las autoridades elaboran nuevas regulaciones que podrían limitar el uso de los derivados.

YPF, Vista, Shell y Equinor acuerdan la exportación de petróleo de Vaca Muerta a Chile

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las autoridades ahora están pidiendo a los fondos que soliciten una valorización de sus posiciones a las contrapartes financieras —bancos que operan tanto dentro como fuera de Chile—. Las AFP ya entregan sus propias valorizaciones, según las personas que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.

La Superintendencia no respondió a una solicitud de comentarios de Bloomberg.

Las AFP de Chile, que en conjunto administran unos US$235.000 millones en activos, han recurrido a derivados de tasas de interés para impulsar los retornos, con sus posiciones nocionales disparadas a más de US$500.000 millones, un aumento de 100 veces en solo tres años. Las gestoras han apostado por menores tasas de largo plazo en EE.UU. mediante contratos llamados receivers, y luego han cubierto el riesgo tomando la posición contraria en tasas de corto plazo. Los receivers han permitido retornos acumulados en lo que va del año de 8,7% en el fondo de AFP menos riesgoso —conocido como fondo E y en el que se concentran las inversiones de renta fija—, el mejor desempeño al menos desde 2017.

La posibilidad de nuevas restricciones para reducir la exposición al riesgo de las AFP está generando preocupación de que deban cerrar algunas de sus posiciones, afectando los retornos. El mes pasado, la Superintendencia se negó a entregar detalles sobre la nueva regulación o cuándo se sometería a consulta pública.

Boric votó en Punta Arenas con su hijita Violeta: "Chile es una familia, más allá de todas las diferencias"

Las posiciones en derivados incluso han llamado la atención del banco central, que señaló que “han aumentado su exposición” a un alza de los rendimientos de largo plazo en su informe de estabilidad financiera del segundo semestre de 2025.

“Si se produce un escenario de tensión severo — que incluya alzas abruptas e inusualmente altas en las tasas de largo plazo en EE.UU.—, los fondos de pensión podrían enfrentar un alza en llamados de márgenes, lo que implicaría requerimientos de liquidez y podría provocar tensiones financieras adicionales”, dijo el banco central en respuesta a preguntas de Bloomberg News.

GZ