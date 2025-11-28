José Antonio Kast arrasa en intención de voto para el balotaje en Chile, según una nueva encuesta

Una nueva y exhaustiva encuesta Latam Pulse de AtlasIntel en colaboración con Bloomberg, realizada en noviembre de 2025, ha puesto cifras definitivas a lo que era un secreto a voces en el ambiente político chileno: la profunda insatisfacción con el gobierno de turno ha configurado un escenario de clara ventaja para la derecha en el próximo balotaje presidencial.

La contienda, que enfrenta al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, con la candidata oficialista y actual Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se da en un contexto de alta desaprobación hacia el presidente Gabriel Boric.

Los chilenos acuden a esta segunda vuelta tras una primera elección donde ambos candidatos superaron a un nutrido grupo de competidores, polarizando el mapa político. Jara logró pasar a la segunda vuelta gracias a la cohesión del oficialismo y la dispersión de votos en el centro, mientras que Kast consolidó el voto anti-gobierno y de derecha.

Balotaje en Chile

Hoy, sin embargo, la percepción ciudadana castiga fuertemente la gestión de La Moneda. El sondeo, basado en una muestra de 9.012 encuestados, revela que un abrumador 63.9% desaprueba el desempeño del presidente Boric, mientras que la evaluación de su gobierno es calificada como "Malo / muy malo" por el 55.6% de los participantes.

La consolidación del liderazgo de Kast en la carrera final

El resultado de la medición electoral de cara al balotaje es categórico y proyecta un triunfo contundente para el candidato republicano. Al contabilizar únicamente los votos válidamente emitidos, José Antonio Kast alcanza un arrollador 61.9% de las preferencias, superando por más de veinte puntos porcentuales a Jeannette Jara, quien se queda en un 38.1%.

Encuesta Latam Pulse de AtlasIntel en colaboración con Bloomberg

Si el análisis se extiende al total de la población encuestada, incluyendo las preferencias indefinidas y el voto protesta, la tendencia se mantiene inalterable. En el cálculo de votos totales, Kast obtiene el 56.9%, mientras que la abanderada del oficialismo se estanca en el 35.0%.

A pesar de la polarización, la opción "Blanco / Nulo / No sé" representa un reducido pero significativo 8.1%, lo que sugiere que gran parte del electorado ya ha tomado una decisión clara.

Esta ventaja de Alejandro Antonio Kast no es casual, sino la culminación de un crecimiento sostenido; la serie temporal de la encuesta indica que el candidato ha escalado desde un 47% de la intención de voto total en octubre hasta el 56.9% en noviembre, mientras que Jara ha visto su apoyo descender ligeramente del 39% al 35% en el mismo período.

El lastre de la imagen negativa y los desafíos de Chile

El favoritismo de Kast se apoya también en la percepción pública de los principales líderes. Él es el único de los tres políticos más relevantes evaluados que ostenta una imagen neta positiva, con un 52% de aprobación frente a un 42% de rechazo, lo que le otorga un saldo positivo de +10 puntos porcentuales.

En marcado contraste, tanto la candidata Jeannette Jara como el presidente Gabriel Boric enfrentan un fuerte rechazo. Jara presenta un saldo neto de imagen negativo de -27 puntos, ya que su imagen positiva del 35% es opacada por un 62% de opinión negativa.

Imagen de los candidatos ante la opinión pública

Peor aún, Boric mantiene el peor índice, con un saldo de -29 puntos, producto de un 64% de rechazo y apenas un 35% de imagen positiva, evidenciando el desafío que representa para Jara desligarse del desgaste del actual gobierno.

La agenda ciudadana está dominada por temas que favorecen la propuesta de cambio y orden de la oposición. La encuesta destaca dos problemas como los más importantes para los chilenos: la Corrupción, que encabeza las preocupaciones con un 57.5% de menciones, y la Inseguridad, criminalidad y narcotráfico, que preocupa al 48.1% de los encuestados.

Le siguen la inquietud por los Altos precios e inflación (27.0%), la Impunidad y el sistema judicial (26.3%), y la Migración (26.0%).

La creciente preocupación por la corrupción en el último mes ha reforzado la narrativa de la necesidad de un giro político drástico.

Condiciones económicas en Chile

En el ámbito económico, si bien la evaluación actual es pesimista —con el 63% de los encuestados considerando la situación de Chile como "Mala", existe un notable optimismo a futuro.

Una mayoría del 53% espera que la situación económica del país "Va a mejorar" en los próximos seis meses, una expectativa que podría estar ligada al deseo de cambio político que se vislumbra en las urnas.

