La elección en Chile se encamina al balotaje y crece la influencia de fuerzas emergentes

En el programa "Bienvenidos al tren" de Bravo TV, el conductor Juan di Natale analizó junto al periodista chileno Nicolás Copano el resultado de las elecciones presidenciales en Chile, donde la candidata de izquierda Jeannette Jara se impuso por poco en primera vuelta, seguida por José Antonio Kast. Aunque el resultado parece marcar una tendencia, Copano advirtió que el panorama hacia el balotaje del 14 de diciembre está lejos de estar definido.

Copano recordó que en la elección anterior ocurrió algo similar: se daba por hecho un resultado y finalmente Gabriel Boric terminó ganando la segunda vuelta. En este proceso, explicó, aparece un nuevo actor clave: el Partido de la Gente, un movimiento populista de centroderecha liderado por el excandidato mediático Franco Parisi. Con una importante cantidad de votos, su espacio se convirtió en el “king maker” de la elección, capaz de inclinar el resultado a uno u otro lado.

El periodista también describió el reacomodamiento interno de la derecha chilena, marcada por la multiplicidad de liderazgos y una identidad fragmentada. Mencionó a Evelyn Matthei como la figura que representaba la centroderecha tradicional y el legado del expresidente Sebastián Piñera. Sin embargo, su liderazgo se vio erosionado por la irrupción de Parisi y por la aparición de Johannes Kaiser, un referente de la ultraderecha que comenzó su carrera a través de redes sociales y canales de YouTube, en línea con fenómenos políticos recientes en la región.

Del lado de la izquierda, Jara —militante comunista y exintegrante del Gobierno de Boric— encarna una tradición progresista con fuerte presencia democrática en Chile. Su victoria en primera vuelta se produce en un contexto marcado por los intentos fallidos de reforma constitucional, uno de los grandes desafíos de la administración saliente.

Consultado por la eventual influencia de la gestión de Boric en el desempeño de Jara, Copano señaló que la aprobación del presidente se mantuvo estable alrededor del 30%, una cifra que, comparada con administraciones anteriores, no resulta baja. Sin embargo, destacó dos factores que hoy condicionan el humor social: el crecimiento de la percepción de inseguridad —agudizado por la amplificación mediática de casos policiales— y la tensión cultural generada por el aumento de la inmigración venezolana.

Elecciones en Chile: Jeannette Jara, la candidata de izquierda, tiene más chances de perder el balotaje ante los tres de derecha

Según el periodista, Chile vive un escenario político “muy particular”, con un corrimiento de la agenda pública hacia posiciones más derechizadas y una maquinaria algorítmica que amplifica estos discursos. A esto se suma el desmoronamiento del “cerco sanitario” que históricamente contenía a los sectores más extremos.

En este contexto, Copano concluyó que, pese a los titulares que presentan el resultado como encaminado, la segunda vuelta chilena podría sorprender, tal como ocurrió años atrás con la victoria de Boric.

LB