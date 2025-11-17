Alberto Ruskolekier: “El padrón se ha duplicado y eso cambia completamente la elección”

En diálogo con Canal E, el analista internacional, Alberto Ruskolekier, se refirió al escenario electoral chileno y advirtió que el balotaje se dará en un clima de fuerte desencanto con la gestión de Gabriel Boric.

Un balotaje con voto obligatorio y un padrón duplicado

Ruskolekier confirmó que el balotaje chileno del 14 de diciembre se disputará en un contexto completamente inédito. “El padrón se ha duplicado porque de los cinco o seis millones que votaban pasaron a ser trece o catorce millones”, señaló, destacando el impacto inmediato del voto obligatorio.

La candidata oficialista, Jeanette Jara —abogada de 51 años y militante del Partido Comunista desde la adolescencia— quedó primera con el 26,8% de los votos, seguida muy de cerca por José Antonio Kast, que obtuvo el 23,9%. Según Ruskolekier, “la diferencia entre ambos no llegó a tres puntos”, un indicador central para anticipar una segunda vuelta extremadamente competitiva.

El analista advirtió que los apoyos de los tres candidatos que quedaron fuera —Evelyn Matei, Johannes Keiser y Franco Parisi— podrían inclinar la balanza. “Sería la lógica que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile”, afirmó, aunque señaló que aún resta observar cómo se reordenarán esas fuerzas.

El desgaste del oficialismo y las promesas incumplidas de Boric

Ruskolekier sostiene que la baja adhesión al oficialismo tiene un eje evidente: la presidencia de Gabriel Boric. “Era una persona totalmente inexperta y en el ejercicio de su poder lo demostró”, sentenció.

El entrevistado remarcó que el mandatario incumplió buena parte de su programa: “Hizo 216 promesas legislativas y cumplió apenas un 38%”, enumeró.

Para Ruskolekier, la combinación entre el peso del Partido Comunista y la gestión oficialista crea un lastre difícil de revertir: “Jeanette Jara viene del Partido Comunista, que no tiene un buen recuerdo en la sociedad chilena, y eso impactó totalmente en contra”.

El analista concluyó que Boric finalizará su mandato con una imagen muy deteriorada: “Se va a ir sin pena ni gloria y va a quedar en un mínimo recuerdo”.

