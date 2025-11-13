Martín Simonetta: “Estamos viviendo una globalización dentro de la globalización”

En diálogo con Canal E, el economista Martín Simonetta explicó las claves de la nueva economía planetaria y los desafíos de Argentina para dejar de ser el granero del mundo y transformarse en el supermercado global.

La nueva economía planetaria y el rol de las potencias

Simonetta definió a la nueva economía mundial como un proceso de aceleración sin precedentes. “Estamos viviendo una globalización dentro de la globalización”, sostuvo, al comparar el momento actual con la revolución industrial que impulsó a la Argentina de comienzos del siglo XX.

Para el especialista, el planeta está inmerso en una competencia de liderazgo entre Estados Unidos y China. “Hace algunas décadas se pensaba que Estados Unidos iba a jugar solo, pero hoy China está compitiendo por el liderazgo”, señaló. En ese contexto, Asia se consolida como el principal motor del crecimiento tecnológico, mientras que Europa permanece “aletargada” y Estados Unidos muestra signos de endeudamiento y pérdida de competitividad.

Simonetta recordó que fue el propio Estados Unidos quien ayudó a China a ingresar a la Organización Mundial del Comercio, sin prever el impacto posterior. “China parecía no ser peligrosa, pero hoy atrae capitales que antes estaban en Estados Unidos”, explicó. Según el economista, la diferencia estructural es clara: “Estados Unidos es caro, con alta presión impositiva, mientras que China tiene costos bajos y produce en gran escala para todo el planeta”.

En esa competencia global, “los Estados Unidos y Trump buscan en Argentina un aliado en la provisión de materias primas estratégicas”, como litio, gas, petróleo y alimentos. Estos recursos, señaló, posicionan al país como actor clave dentro de la nueva economía planetaria.

Argentina frente al desafío de agregar valor

Simonetta consideró que la Argentina puede aprovechar esta nueva etapa si logra estabilidad y previsibilidad institucional. “Lo ideal sería que Argentina deje de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo”, afirmó. Para ello, enfatizó la necesidad de “generar instituciones que brinden certidumbre y atraigan inversiones a largo plazo”, además de promover políticas que impulsen el valor agregado sobre las materias primas.

El economista remarcó que los países desarrollados no solo producen recursos, sino que los transforman. “Eso es lo que marca la diferencia entre un país desarrollado y uno que no lo es”, expresó.

Asimismo, subrayó la ventaja estratégica del territorio argentino. “Somos el octavo país más grande del planeta, con una enorme superficie habitable y un potencial energético inmenso”, destacó. En ese sentido, resaltó el valor de la Patagonia como fuente de energía eólica y el amplio espacio disponible para desarrollar nuevas formas de producción.

“En un mundo que requiere lo que Argentina tiene para ofrecer, el potencial es enorme”, concluyó Simonetta, alentando a pensar en una inserción inteligente del país en la nueva economía global.