Elecciones en Chile: Jeannette Jara, la candidata de izquierda, tiene más chances de perder el balotaje ante los tres de derecha

A dos días de las elecciones presidenciales de Chile, Julio González Rabets sostuvo que Jeannette Jara, la candidata de izquierda, tiene más chances de perder el balotaje ante los tres candidatos de derecha Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el analista político explicó que de pasar a segunda vuelta, la candidata comunista se enfrentaría a todos los sectores de la derecha unidos "de manera táctica".

Julio González Rabets lleva en la política activamente más de 20 años. Es analista político chileno y militante de Renovación Nacional.

Quería que nos ayudara un poquito a comprender el cambio del mapa político chileno, con la candidata del Partido Comunista con más posibilidades que nadie de ganar en primera vuelta, pero con menos posibilidades de triunfar en la segunda vuelta, donde la derecha supuestamente tendría más posibilidades.

Se habla de que Jeannette Jara lidera las encuestas porque prácticamente es la única candidata de izquierda, dejando fuera al candidato que representa la extrema extrema izquierda, pero que marca un 1% en las encuestas. Vale mencionar que ella es parte del gobierno del presidente Boric y que, si nos colocamos a analizar un poco, el porcentaje de apruebo del gobierno de Boric es un 30%, que es prácticamente lo que llama la encuesta.

¿Y por qué se habla de que ella no ganaría una eventual segunda vuelta? Es porque la derecha chilena, o la centroderecha, va dividido. Va dividido ya sea por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, una figura que representa el gobierno militar de Augusto Pinochet y los partidos que lo apoyaron. Luego está, un poco más extrema derecha, José Antonio Kast, que representa el Partido Republicano, que es un ala un poco más de extremo derecha. Sigue, por último, Johannes Kaiser, que ya es extremo extrema derecha. Tenemos tres candidatos de derecha versus una candidata de izquierda. Eso significa que ella va a estar liderando la encuesta en primera vuelta. Es natural, es lo obvio. De pasar segunda vuelta, estos tres candidatos se unirían de manera táctica, y pasarían tranquilamente a la candidata Jara.

¿Qué diferencia hay entre los tres candidatos de derecha? ¿Cómo logra cada uno tener una singularidad compartiendo el mismo campo político?

Comparten un campo político, pero siempre el pensamiento se hace más extremo. De hecho, el análisis que hago yo con algunos amigos también políticos es por qué se supone que Kast va liderando. En la anterior elección Kast perdió la segunda vuelta con Gabriel Boric simplemente porque la gente lo encontraba muy extremista. En esta elección aparece una figura que es Kaiser, que es mucho más extremista que Kast, y eso provoca que el discurso de Kast ya no se vea tan extremista.

¿Kaiser tiene algún punto de contacto, aunque sea en la extroversión, con nuestro Javier Milei?

Que extremista es, es extremista. El tema puntual aquí en Chile, que es el punto que todos los candidatos han tocado, es el tema de la seguridad. Nuestro país ha tenido en los últimos 10 años un alza de delincuencia, de asesinatos y de secuestros nunca antes visto. Creo que Kaiser se parece más a Milei que Kast.

A eso me refería, que Kaiser parece más extrovertido, si no entiendo mal, y al mismo tiempo, Kast parece más una extrema derecha pero conservadora.

Kaiser es más extrovertido, sí, pero considero a Kaiser más conservador. El discurso de Kaiser es prácticamente que la mujer debe estar en la casa, haciendo el almuerzo, viendo los hijos y haciendo la cena. Lo ha dicho de frente, no lo ha ocultado. El discurso de Kast no ha cambiado desde hace cuatro años, es el mismo, pero el discurso extremo de Kaiser lo ha hecho mucho más moderado.

¿Y Evelyn Matthei?

Matthei hace un año iba liderando las encuestas y ha tenido un desplome considerable por las divisiones internas de los partidos que la apoyan, y ha puesto gente de confianza en sus comandos que, a mi gusto, se han equivocado. Todos conocen a Matthei como la hija del general que participó en la Junta de Gobierno del general Pinochet, y luego ella aparece diciendo que ella votó "No" en el plebiscito porque no estaba de acuerdo con el general Pinochet, cuando ella fue parte de eso y participó en el gobierno militar. Esas volteretas han hecho que el sector de la derecha le de la espalda.

Se percibe que hay una tendencia marcada del país hacia la derecha. Lo llamativo es que haya sido presidente Boric, que debe haber sido una especie de ventana en un momento de su país.

Estamos demasiado polarizados. Tenemos una candidata de izquierda que es comunista, ganando unas primarias contra la favorita, que era Carolina Tohá, que a mi gusto era mejor contendora que Jara. Creo que tenía más posibilidad de poder ganar a la derecha. Históricamente en Chile ni un candidato de la izquierda o centroizquierda ha ganado una primaria una comunista. Y en esta oportunidad sí. Podemos ver cuán polarizados estamos como país, en extrema derecha y extrema izquierda. Eso va a ser la segunda vuelta en Chile. Hemos tenido diferentes encuestas y ninguna marca igual. La última encuesta que yo vi marcaba un empate técnico entre Kaiser, Matthei y Kast. Otra encuesta marcaba a Kast con 25%, Matthei un 14%, un 15%, y Jara con un 32%.

