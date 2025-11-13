Chile tendrá este domingo 16 de noviembre elecciones presidenciales en todo el país y aquellas personas que estén en Argentina tienen el derecho a emitir su voto. En ese aspecto, deben tener en cuenta los requisitos para votar.

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Chile desde Argentina

Los chilenos que se encuentren en Argentina podrán emitir su voto de forma presencial en el consulado o en distintos centros de votación dados de 8 a 18.

Para saber el sitio de votación y otros datos electorales, se puede ingresar al sitio Consulta de Datos Electorales utilizando el RUN (Rol Único Nacional), el número de identificación personal de cada ciudadano.

Los chilenos que no concurran a votar serán sancionados con una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM. En el caso de los extranjeros y chilenos en el exterior habilitados para votar no quedarán afectos a la multa.

Quiénes pueden votar en el extranjero

Podrán sufragar las y los chilenos mayores de 18 años, que tengan su domicilio electoral en el extranjero. El voto es presencial y voluntario, y sólo se aplica para la elección presidencial y eventual segunda votación presidencial (balotaje).

Quiénes son los candidatos para las elecciones presidenciales 2025 en Chile

Los candidatos para las elecciones presidenciales 2025 en Chile son:

-Jeannette Jara: abogada y exministra del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Gabriel Boric, militante del Partido Comunista.

-José Antonio Kast: abogado, político de ultraderecha y fundador y líder del Partido Republicano. Fue diputado nacional entre 2002 y 2018.

-Evelyn Matthei: economista y dirigente de la Unión Demócrata Independiente. Fue ministra del Trabajo durante el gobierno de Sebastián Piñera y alcaldesa de Providencia entre 2016 y 2024.

-Johannes Kaiser: diputado de ultraderecha del Partido Nacional Libertario y youtuber.

-Franco Parisi: economista y fundador del Partido de la Gente.

-Harold Mayne-Nicholls: periodista y dirigente deportivo, candidato independiente.

-Marco Enríquez-Ominami: cineasta, filósofo y político independiente.

-Eduardo Artés: profesor y dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria (PCAP).

