“Javier Milei empieza a configurarse como el líder de la derecha regional”

El periodista, Alejandro Gomel, conversó con Canal E y anticipó un nuevo encuentro entre Javier Milei y Donald Trump confirmado para el 5 de diciembre. También destacó que se trata de una reunión que se realizará “en el marco del sorteo del próximo Mundial de Fútbol”, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Alejandro Gomel resaltó que, “nuevamente Javier Milei va a estar con Donald Trump”, y remarcó la relevancia del anuncio al afirmar que “la noticia se está confirmando en este momento”.

Redefinición política a nivel regional

Según explicó, el Gobierno entiende este contacto como parte de una redefinición política regional: “La Casa Rosada está festejando lo que fueron los resultados de la elección de Chile”. En este contexto, planteó que esto habilita un nuevo escenario donde “Milei empieza a configurarse como el líder de la derecha regional”.

A partir de esta articulación política, Gomel insistió en que Javier Milei se perfila como “una especie de delegado regional de Trump en América del Sur”, sobre todo porque las derechas están avanzando en varios países: “Lo que pasa ahora en Chile, tener aquí a Milei como uno de los líderes de estas nuevas derechas que están surgiendo en América Latina”.

Diego Santilli acelera en su nueva función

Asimismo, dio detalles del intenso trabajo político que lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli. Sobre la misma línea, señaló que, “ya se ha reunido con una docena de gobernadores”, entre ellos Leandro Zdero, de Chaco, con quien trataron la reforma laboral. Además, destacó que, “Zdero apoya una reforma laboral, que es necesaria”.

Sobre la estrategia oficial, el periodista detalló: “Santilli va juntando los votos que necesita el Gobierno para las reformas a partir de diciembre”. En este sentido, adelantó que el gobernador de Río Negro también ingresaría en esa dinámica: “El otro que va a venir a las horas del mediodía es Weretilneck, con quien también tiene buena relación el Gobierno central”.

Luego, manifestó que el objetivo del Ejecutivo es construir una mayoría sólida: “La idea es empezar a conformar esta unidad en el Congreso y las nuevas mayorías, sin embargo, aquí casi se descarta que van a tener los votos para la aprobación que busca el Gobierno”.