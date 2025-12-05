YPF, Vista, Shell y Equinor acuerdan la exportación de petróleo de Vaca Muerta a Chile

YPF confirmó que junto a Vista, Shell Argentina y Equinor acordaron con la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) de Chile, la exportación de shale oil de Vaca Muerta al país vecino. Anticipan que la medida podría generar ingresos para el país estimados en US$ 12.000 millones a lo largo de su ejecución.

Los acuerdos contemplan un volumen inicial agregado de hasta 70.000 barriles diarios, con una vigencia del contrato hasta junio 2033. El vínculo con Enap se profundizó en los últimos años a partir de la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte, infraestructura clave para optimizar la evacuación de crudo hacia Chile y, potencialmente a los mercados internacionales por el Pacífico.

La historia que no fue: qué pasó con la planta de GNL de YPF y Petronas

Desde su rehabilitación en abril de 2023, tras permanecer 17 años inactivos por falta de excedentes de petróleo para exportación, las empresas vienen exportando unos 40.000 barriles diarios en promedio, por lo que ahora con el incremental acordado llegará al tope de capacidad de 110.00 barriles.

Actualmente, el 40% de las exportaciones de la cuenca neuquina se realizan por este sistema de transporte. Según expresaron las empresas en un comunicado, "este acuerdo refleja el compromiso de las principales compañías del sector en trabajar colaborativamente para impulsar la producción y las exportaciones, consolidando al país como un proveedor confiable de energía para distintos mercados del mundo".

Y añadieron que "con este acuerdo, Argentina amplía sus oportunidades de exportación de crudo y consolida alianzas estratégicas en el ámbito energético", estimando que la operación tendrá un fuerte impacto económico y geopolítico en la región.

YPF alcanza los 200.000 barriles diarios de producción shale oil

Pocos días atrás, YPF anunció un nuevo récord en su producción de shale oil, al alcanzar los 200.000 barriles diarios, lo que representa un crecimiento del 82% en menos de dos años. “Este hito refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo de YPF. Alcanzar los 200.000 barriles diarios en shale oil no solo es un logro productivo, sino también el resultado de un cambio profundo en nuestra forma de operar”, expresó Horacio Marín , presidente y CEO de YPF.

Desde la empresa argumentaron que este crecimiento fue posible gracias a la transformación de los procesos operativos, con la incorporación de tecnologías como RTIC, inteligencia artificial, y herramientas de análisis predictivo que permitieron mejorar la productividad y optimizar los recursos. También hablaron sobre la implementación del Toyota Well, una adaptación del Toyota Production System (TPS) aplicada por YPF en su negocio petrolero.

"Esta metodología de gestión, reconocida por su enfoque en la mejora continua y la eficiencia, está contribuyendo a optimizar la producción de la compañía en Vaca Muerta, a partir de la metodología TPS de mejora continua, clave para aumentar la producción al mismo tiempo que se redujeron los costos", argumentaron desde la empresa.

