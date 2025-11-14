La empresa petrolera YPF anunció un nuevo récord en su producción de shale oil, al alcanzar los 200.000 barriles diarios. De esta manera logró un crecimiento del 82% en menos de dos años.

En un comunicado oficial de la compañía detalló que en el momento en que Horacio Marín asumió la presidencia de YPF en diciembre de 2023, la producción shale se ubicaba en 110.000 barriles diarios aproximadamente. Con este récord la compañía petrolera logra consolidarse como líder en el desarrollo de recursos no convencionales.

Vaca Muerta superó al campo y financiará al próximo gobierno

En tanto, Marín expresó en su cuenta oficial de la red social X que “este hito refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo de YPF. Alcanzar los 200.000 barriles diarios en shale oil no solo es un logro productivo, sino también el resultado de un cambio profundo en nuestra forma de operar”.

En la misiva de YPF se detalló que “este crecimiento fue posible gracias a la transformación de los procesos operativos, con la incorporación de tecnologías como RTIC, inteligencia artificial, y herramientas de análisis predictivo que permitieron mejorar la productividad y optimizar los recursos”.

Además, se agregó que “la implementación del Toyota Well, a partir de la metodología TPS de mejora continua, fue clave para aumentar la producción al mismo tiempo que se redujeron los costos”.

YPF informó en el comunicado que dentro del marco del Plan 4x4, “apuesta al desarrollo de Vaca Muerta como motor de crecimiento energético y económico para el país”.

Vista Energy: 4.500 millones de dólares de inversión en Vaca Muerta

La compañía petrolera Vista Energy, anunció el 12 de noviembre una inversión de más de 4.500 millones de dólares en Vaca Muerta, en busca de impulsar su producción un 60% y alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) en 2028, con una proyección de producción de 200.000 boe/d en 2030

La empresa, que ya invirtió más de 6.000 millones de dólares en la Argentina, se consolidó como el principal productor independiente de crudo y mayor exportador de petróleo del país.

Vista Energy invertirá más de 4.500 millones de dólares en Vaca Muerta

En un comunicado oficial, Vista informó que proyecta ingresos por exportaciones por 8.000 millones de dólares en los próximos tres años, y un EBITDA ajustado de 2.800 millones de dólares para 2028, lo que representa un crecimiento del 75% respecto de su estimación para 2025.

El fundador de Vista Energy, Miguel Galuccio, consideró que “en un contexto global donde la demanda de energía sigue creciendo, los productores eficientes y de bajo costo, marcarán la diferencia”, señalando el trabajo que realizará su compañía.

“Haber consolidado una cultura de alto desempeño, ágil y con un equipo de clase mundial fue clave para seguir liderando el desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Galuccio.

Vaca Muerta: Cuáles son los perfiles calificados más buscados en el sector del oil and gas

Cómo fue el acuerdo entre YPF y ENI

La petrolera argentina YPF y la italiana ENI firmaron en octubre del 2025 el cierre técnico de un megaproyecto para producir y exportar 12 millones de toneladas de GNL por año de gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los 14.000 millones de dólares al año.

El acuerdo, que surge tras meses de negociaciones y una primera reunión entre Javier Milei, Claudio Descalzi y Horacio Marín, prevé iniciar exportaciones antes de 2029 y alcanzar los 30 millones de toneladas anuales en su primera etapa.

Las exportaciones desde Vaca Muerta podrían transformar la geopolítica energética

Por último, Claudio Descalzi, CEO de ENI -Ente Nazionale Idrocarburi- y Horacio Marín, presidente de YPF, firmaron el 10 de octubre en Buenos Aires el acuerdo de ingeniería final – paso previo a la decisión final de inversión (FID)– para una de las fases del proyecto “Argentina LNG”, que aspira a ser el mayor desarrollo de exportación de GNL en la historia del país.

XRG: el brazo global de ADNOC que apuesta por el gas

XRG, la compañía que se incorpora al proyecto argentino, es la filial internacional de inversiones de ADNOC, el mayor grupo energético de los Emiratos Árabes Unidos. Su objetivo es expandir la presencia global del emirato en el sector energético, con foco en gas natural, productos químicos y soluciones energéticas sostenibles.

Con un valor empresarial superior a los 80.000 millones de dólares, XRG busca duplicar sus activos en la próxima década, consolidando una cartera integrada de gas y un liderazgo mundial en la industria química y energética.

Vaca Muerta: ¿el motor del desarrollo o una bomba de tiempo ambiental?

Entre sus principales inversiones se destacan su participación en Next Decade Rio Grande LNG (Estados Unidos), en la concesión Área 4 de la cuenca de Rovuma (Mozambique), y en varios proyectos de gas en Turkmenistán y Egipto.

La incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG representa para YPF y ENI un salto cualitativo en la competitividad y proyección internacional de la iniciativa. Además, consolida la visión de Abu Dhabi y los Emiratos Árabes Unidos como líderes globales en energía e innovación tecnológica.

El comunicado conjunto de las compañías subraya que Argentina LNG es un proyecto integrado de gas a gran escala, que une las etapas upstream y midstream para aprovechar los recursos de Vaca Muerta y abastecer los mercados internacionales de GNL. Según las proyecciones, el país podría alcanzar exportaciones de hasta 18 millones de toneladas anuales de GNL hacia 2030, consolidando su lugar en el mapa energético mundial.

GZ / lr