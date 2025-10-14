Inversiones que perduran: la hoja de ruta de NAO para eficiencia y seguridad operativa en Neuquén

New American Oil (NAO) comparte su visión de largo plazo en el sector energético argentino. Con foco en eficiencia operativa, midstream y seguridad, la empresa apunta a consolidar su rol como actor clave del downstream nacional. Sus operaciones en Plaza Huincul (refinería) y en Challaco (planta de inyección y bombeo) sostienen un esquema integrado de abastecimiento y evacuación de crudo en el corazón de Vaca Muerta.

Cómo es el contexto sectorial de New American Oil (NAO)

Vaca Muerta se consolidó como el mayor polo de desarrollo energético de Argentina, con proyecciones de abastecimiento interno y exportación a futuro. En ese marco, el rol de operadores medianos, como NAO, resulta esencial: permiten asegurar suministro confiable, optimizar logística y aportar flexibilidad al ecosistema petrolero neuquino.

Inversiones que hacen la diferencia

NAO prioriza lo que denomina “capex invisible”: inversiones que no siempre se ven, pero marcan la diferencia en la eficiencia del sistema. Esto incluye mejoras en trazabilidad, control de procesos, parques de tanques y cargaderos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La empresa destaca que el midstream es hoy un factor de competitividad, y que la planta de Challaco, con conexión directa al oleoducto, permite acortar tiempos y reducir riesgos en la evacuación del crudo.

“El downstream no es épica: es disciplina. Invertimos en procesos que garantizan calidad y disponibilidad todos los días, con estándares consistentes a lo largo del tiempo”.

Operar desde Vaca Muerta

La refinería en Plaza Huincul procesa combustibles estratégicos para la región, solventes, kerosene, naftas y fuel oil, mientras que la planta de inyección en Challaco asegura la integración al sistema troncal. La combinación de ambos activos permite a NAO dar respuesta inmediata a clientes de distintos segmentos: Oil & Gas, agro, pesca e industria.

“Nuestro diferencial es la proximidad logística: estar donde sucede la demanda, cerca de productores y consumidores, con capacidad de reacción inmediata”.

Políticas y compromiso del equipo

NAO mantiene una política corporativa integral, que abarca calidad, ambiente, seguridad y salud. La compañía trabaja con un Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001 y promueve la capacitación permanente de su personal. El objetivo declarado es construir una cultura de mejora continua y asegurar operaciones con previsibilidad.

De cara a los próximos años, NAO Argentina busca sostener su crecimiento sobre tres pilares: eficiencia operativa, disciplina de procesos y proximidad logística. Desde Neuquén, la compañía reafirma su compromiso con el abastecimiento energético confiable y con el desarrollo de proveedores y empleo calificado en la región.

Qué es New American Oil (NAO)

New American Oil (NAO), NAO Combustibles, es una compañía argentina fundada en 2000 y dedicada a la refinación y logística energética. Sus principales activos se encuentran en el corazón de Vaca Muerta: la Refinería – Plaza Huincul (Neuquén) y la Planta de inyección y bombeo – Challaco (Neuquén).

La empresa comunica un Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001 y políticas orientadas a calidad, ambiente, seguridad y salud.

El liderazgo actual está a cargo de Eduardo E. Monaco (Presidente) y Jorge R. Arias (Vicepresidente). La compañía cuenta con sede administrativa en Pilar, Provincia de Buenos Aires.