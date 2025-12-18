Renovación en cuerpo y alma: turismo wellness en Perú

En un mundo donde el ritmo acelerado nos desgasta día a día, viajar para renovar cuerpo y mente se ha convertido en una necesidad. Con el fin de dejar atrás el estrés y reconectar con el bienestar integral, Perú ofrece experiencias que combinan descanso, naturaleza y una total desconexión en medio de paisajes increíbles de la costa, los Andes y la selva.

Relajación frente al Pacífico

En el norte del Perú, los departamentos de Tumbes y Piura ofrecen sesiones de bienestar con vistas privilegiadas al océano Pacífico. Allí abundan los alojamientos de primer nivel con spas al aire libre en los que se puede disfrutar de diversas actividades wellness o de bienestar mientras se escucha el arrullante sonido de las olas.

Iniciar el día con una clase de yoga frente al mar, recibir un masaje en la playa sintiendo la brisa marina o contemplar el atardecer desde un jacuzzi, es posible en muchos de los hoteles de la zona. Sus tratamientos con algas marinas, exfoliaciones con sales minerales y sesiones de aromaterapia crean una experiencia de bienestar integral.

Los turistas que exploran estas regiones también tienen la oportunidad de sumergirse en sus playas y realizar emocionantes actividades como surf, kayak, stand up paddle, buceo y paseos en embarcaciones para apreciar la fauna marina.

Aguas termales en el Colca

Al sur del Perú se encuentra Arequipa, una región con un sinfín de atractivos. Una de sus joyas turísticas es el Valle del Colca, que cuenta con uno de los cañones más profundos del mundo. Este lugar es conocido por sus pozas termales al aire libre, cuyas cálidas aguas envuelven el cuerpo mientras la vista se pierde en su cielo azul y un hermoso paisaje andino. Ellas se nutren de manantiales naturales, que contienen minerales que brindan una máxima relajación. Algunas pozas se ubican al lado del río, regalando al viajero unas vistas a un entorno natural increíble.

Visitar Arequipa también pasa por deleitar el paladar. Su magnífica gastronomía, que fusiona sabores locales con insumos andinos y preparaciones tradicionales, permite probar exquisiteces como el rocoto relleno con pastel de papa y el adobo arequipeño, que son servidos en porciones generosas para satisfacer hasta el apetito más voraz.

Conexión con la naturaleza en la selva

En el sureste del país, se encuentra Tambopata, en el departamento de Madre de Dios, un fascinante destino que alberga bosques infinitos, ríos sinuosos y abundante vida natural. Allí, funcionan algunos lodges ecológicos que, al estar ubicados literalmente en medio de la selva, ofrecen un extraordinario espacio para reconectarse con la naturaleza y el yo interior.

Algunos hospedajes ofrecen sesiones de yoga y meditación, actividades que se realizan mientras se está rodeado del verdor de la Amazonía y se escucha los sonidos maravillosos de las aves y monos que habitan la zona. Se trata de un encuentro íntimo de conexión real con la naturaleza, que brinda herramientas concretas para renovarse en cuerpo y alma.

Conectividad

La cercanía geográfica y la amplia oferta de vuelos directos entre distintas ciudades argentinas como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán y Rosario a Lima facilitan el acceso a estas regiones peruanas. Desde la capital peruana, es posible conectar por vía aérea con Tumbes, Piura, Arequipa y Madre de Dios, aunque también puede hacerse por vía terrestre con automóvil o transporte público.