Mariel Fernández inauguró un microestadio y una pileta con olas en el Polideportivo “Diego Armando Maradona” de Cuartel V

La intendenta Mariel Fernández encabezó la inauguración de un microestadio de primer nivel y una pileta con olas en el Polideportivo “Diego Armando Maradona” (DAM). Ubicado estratégicamente sobre la Ruta Provincial N° 24, kilómetro 56,5, en Cuartel V, Moreno, esta obra consolida al predio como uno de los complejos deportivos y recreativos públicos más importantes de la región.

Previamente, para destacar la accesibilidad del predio, se llevó a cabo una bicicleteada que puso en marcha la nueva bicisenda. Este tramo de más de 2 kilómetros conecta Colectora Gutenberg con la entrada del Polideportivo DAM.

Durante la jornada, la jefa comunal, expresó: “Cumplimos con un derecho de que todos los habitantes de Moreno puedan acceder a la práctica deportiva. Este es un Polideportivo no solamente para todo Moreno, esto va a ser de uso regional por la calidad” y agregó: “Cuando estábamos con los centros culturales y con el trabajo en el barrio, veíamos la gran necesidad de los y las jóvenes de contar con un espacio deportivo porque si no, ¿Qué le ofrecíamos a los jóvenes en nuestra comunidad? En la marginalidad es muy difícil construir la identidad, porque a veces se terminan identificando con las cosas malas que ofrece la marginalidad.

Asimismo, la intendenta remarcó: “Esto es un sueño que de alguna manera construimos entre todos y que lo estamos cumpliendo ahora desde el Gobierno Municipal y que tengo muchas ganas de que todos lo disfruten y que incentive a toda la comunidad a que lo use”. Por último añadió: “Hace muchos años cuando nuestro trabajo era acompañar a los jóvenes de nuestra comunidad, hicimos un grito a 23 kilómetros porque estaban muriendo muchos jóvenes en enfrentamientos por el narcomenudeo y nosotros pedíamos a gritos que alguien nos escuchara. Esto es parte de ese grito, pero hoy es un grito de alegría, un grito de felicidad, y un grito de no los merecemos”.

Características del nuevo microestadio

El Microestadio es un espacio cubierto de 2.300m2 diseñado para actividades deportivas y competitivas de alto nivel. Sus principales características son:

Capacidad: tribuna para 500 personas sentadas y tablero electrónico.

Playón deportivo: 20 x 40 metros con piso de estándar internacional.

Disciplinas : apto para handball, básquet, futsal y vóley (una cancha principal y tres de entrenamiento).

Área de apoyo: incluye Salón de Usos Múltiples, vestuarios completos y salas de control, lo que permite albergar torneos federativos y competencias nacionales.

Pileta con olas

Junto al microestadio, se inauguró la pileta con olas. Este espacio fue diseñado tanto para el esparcimiento y recreación de la comunidad como para el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento en Cuartel V. Estas obras fortalecen la infraestructura del Polideportivo DAM, inaugurado en 2024. El Gobierno local, de esta manera, garantiza el acceso al deporte y la recreación para todos los morenenses.

Contacto e inscripciones

Inscripción: lunes a domingos, de 8 a 19 horas, en las instalaciones del predio.