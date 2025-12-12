Así será el 3° POP-UP del año de República del Fuego x BASA Buenos Aires

República del Fuego sostiene una mirada patagónica contemporánea donde todo pasa por las brasas: carnes, vegetales, pastas y hasta postres se cocinan respetando el tiempo, la técnica y la identidad del producto. Con distinción Bib Gourmand Michelin 2025, el restaurante profundiza la relación entre fuego, sabor y elegancia. BASA Buenos Aires aporta su estética moderna y precisa, liderada por la chef Leandra Pérez, quien desde 2021 imprime disciplina, técnica, sensibilidad y contrastes marcados en cada plato. Su cocina se caracteriza por composiciones equilibradas, colores vibrantes y una búsqueda constante de armonía entre tradición e innovación.
Un encuentro gastronómico efímero donde dos cocinas se unen alrededor del fuego para crear una propuesta única, contemporánea y profundamente sensorial. La cita será en Juncal 2682, Recoleta.
Dos cocinas, un solo lenguaje: el fuego
Este POP-UP —el tercero del año— consolida un encuentro creativo donde ambas identidades dialogan y se potencian: fuego, técnica, sensibilidad y una interpretación actual de la cocina argentina.
Menú de pasos: Maridado exclusivamente con vinos de Escorihuela Gascón
PASO 1 – Bienvenida
Pan jala – Hummus de garbanzos – Oliva Oliovita - Escorihuela Gascón - Pequeñas Producciones Extra Brut Rosé
PASO 2 – Amuse Bouche
Pato a la parrilla ahumado en mango y cardamomo – Nido de batata – Encurtido de rábano y granada
Pez limón madurado – Tartelette – Emulsión de hinojo y aceite de oliva oliovita – Papas pay – Caviar de algas – Polvo de eneldo
Escorihuela Gascón Pequeñas Producciones Extra Brut Rosé
PASO 3 – Entradas
Burratina – Gazpacho de tomates reliquia – Huevas de trucha – Cerezas de estación — Aceite de oliva oliovita – Albahaca orgánica
Mollejas crocantes a la parrilla – Ají panka y amarillo – Salsa de soja, comino, vinagre de arroz y sésamo
Escorihuela Gascón Pequeñas Producciones Chardonnay
PASO 4 – Principales
Culurgiones de plátano maduro – Espuma de parmesano y aceite de oliva oliovita — queso azul – Castañas cítricas – Guanciale casero – Cenizas de puerro - Entraña a la parrilla – Cebollas perlas – Zanahoria baby – Piña asada con romero – Setas morelo -Rosaura Escorihuela Gascón Malbec
PASO 5 – Postre
Panna cotta de yogurt de búfala – Frutos rojos – Merenguitos – Tierra de chocolate blanco Escorihuela Gascón Pequeñas Producciones Late Harvest
PASO 6 – Cierre
Café Nespresso
Petit Fours: Profiterol – Craquelin – Cremoso de chocolate – Sal marina y aceite de oliva oliovita
Una experiencia única, por tiempo limitado
Este POP-UP es una intervención artística y gastronómica donde dos cocinas construyen un lenguaje común basado en el fuego, la técnica y la sensibilidad contemporánea. Una sola noche. Un solo menú. Dos cocinas que se encienden mutuamente.
15 de diciembre – República del Fuego (Juncal 2682, Recoleta)
Reservas en @republicadelfuego