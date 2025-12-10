The Hidden Pearl: la instalación de Ana Bonamico que transforma Bal Harbour en un recorrido poético

Bal Harbour vuelve a posicionarse como un destino cultural con la llegada de The Hidden Pearl, la nueva instalación de la artista contemporánea Ana Bonamico. Inspirada en la resiliencia silenciosa de las ostras, la obra invita a explorar la fortaleza interior y el poder transformador que surge de la vulnerabilidad. Ubicada frente al mar, la propuesta convierte el recorrido hacia la playa en una experiencia sensorial donde arte y naturaleza se entrelazan.

Concebida como una metáfora visual del proceso de cicatrización, The Hidden Pearl transforma aquello que duele en brillo. Bonamico toma el proceso mediante el cual las ostras generan una perla a partir de una herida y lo convierte en un símbolo de luz interior: un recordatorio de que las experiencias más sensibles pueden convertirse en nuestras joyas más radiantes.

La instalación se despliega en el sereno entorno de la playa de Bal Harbour, donde la brisa marina, la textura de la arena y los sonidos del océano acompañan el recorrido de los visitantes. La intervención propone un diálogo entre arte y paisaje, invitando a quienes la atraviesan a detenerse, respirar y conectar con su propia energía emocional.

Como extensión de esta pieza, Bonamico presentará también un mural al aire libre en el pasaje de la 102 Street, el acceso que conduce directamente hacia la playa. Allí, formas orgánicas y tonos nacarados evocan el brillo interior de la perla y establecen un puente visual entre la vida urbana y la presencia del mar. La obra busca que el tránsito cotidiano se convierta en un gesto contemplativo, capaz de activar nuevas miradas.

Tanto el mural como la instalación podrán visitarse del 30 de noviembre de 2025 al 3 de enero de 2026, todos los días de 11 a.m. a 5 p.m., a lo largo del acceso a la playa contiguo a Oceana. La propuesta se integra al creciente circuito de arte público de Bal Harbour, consolidando su apuesta por experiencias culturales accesibles y transformadoras.

Sobre Ana Bonamico: Artista contemporánea de proyección internacional, Ana Bonamico se distingue por crear instalaciones que combinan simbolismo, sensibilidad y una profunda conexión con la naturaleza. Su trabajo busca generar espacios de contemplación y comunidad, donde la vulnerabilidad se transforma en fuerza y el arte en una experiencia compartida.