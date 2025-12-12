Fernando Espinoza advirtió por el recorte en Ciencia y Tecnología: “Sin ciencia y tecnología no hay futuro”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de suspender las convocatorias y no financiar proyectos científicos ya adjudicados. A través de un mensaje publicado en X, el mandatario local advirtió sobre el impacto que estas medidas tendrán en el desarrollo del país.

“En 2026 la Argentina será el único país de América Latina que no invertirá en ciencia por la decisión de anular las convocatorias para proyectos de investigación e ignorar los adjudicados hace ya más de dos años”, sentenció.

El jefe comunal señaló que este escenario se suma al “deterioro permanente” del Conicet y al “desmantelamiento” de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), proceso que calificó como “un verdadero científicidio”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El dirigente comparó además los recortes actuales con los de la gestión anterior: “Si ya habíamos visto un ataque salvaje del Gobierno de Mauricio Macri a la ciencia argentina con su ajuste del 35,3% del presupuesto, ahora Milei supera ese salvajismo con un recorte del 45,3%. La inversión de 2025 es la mínima histórica en términos del PBI, un 0,16%”.

Por su parte, el presidente de la FAM también apuntó contra la retención de fondos por parte del Gobierno nacional, situación que afecta a los municipios. “Frente a esta dura realidad, y pese a los fondos que Milei le retiene a los municipios al apropiarse de partidas que se generan en la Provincia de Buenos Aires y dedicarlas a la timba financiera, seguimos haciendo esfuerzos para preservar la inversión tecnológica y científica”, destacó.

En contraposición a los recortes nacionales, el titular de La Matanza subrayó el avance del primer Polo Científico Tecnológico de América Latina, un proyecto que -según explicó- busca consolidar una política integral de innovación y desarrollo educativo en el distrito.

"Completará el círculo virtuoso que comienza en los jardines de infantes digitales a partir de sala de 3, sigue con la entrega anual de más de un millón de libros y manuales, continúa en las escuelas primarias y secundarias, se afianza con el Centro de Innovación Tecnológica para Proyectos Educativos (CITLAM) y se proyecta a la Universidad y al Centro Universitario de Innovación (CUDI)”, explicó.

El referente municipal volvió a poner el foco en la necesidad de una estrategia estatal que acompañe el crecimiento de la economía del conocimiento: “Sin Ciencia y Tecnología no hay futuro. Necesitamos generar puestos de trabajo acordes a los avances y a los que puedan acceder nuestras y nuestros jóvenes. En el Polo Tecnológico se generarán más de 10 mil nuevos empleos modernos. Eso sólo es posible con inversión del Estado”.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de dejar el desarrollo científico en manos de unos pocos. “No nos resignamos a que a nuestras futuras generaciones se les cierren las puertas del mundo definitivamente. Para evitarlo, debemos dar la lucha en defensa de la modernidad y de la inclusión. No creemos en la ciencia al servicio de unos pocos privilegiados que puedan pagarla”, consideró.

En el tramo final de su mensaje, el mandatario bonaerense insistió en que la desinversión en investigación profundiza la desigualdad. “La justicia social no es un término abstracto: echar científicos, desfinanciar las investigaciones y dejar todo en manos de los privados es un modo de construir un país para pocos. Milei vive atado al pasado. El futuro es ahora”, cerró.