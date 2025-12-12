Escobar, eje de la IA del futuro: cónclave estratégico Argentina-India que define la tecnología global

El Municipio de Escobar se vistió de gala para ser la sede del Pre-India AI Impact Summit 2025, una antesala fundamental del India AI Impact Summit 2026, el foro de IA de alto impacto que se celebrará en Nueva Delhi entre el 16 y 20 de febrero de 2026.

El intendente Ariel Sujarchuk, reconocido por su visión sobre la gestión pública y la tecnología, lideró el encuentro. Estuvo acompañado por el embajador de la India, Ajaneesh Kumar, junto a figuras clave del sector tecnológico como Claudio Martínez (Instituto de Innovación Digital) y Javier Parysow (Innova Tools).

“India es una potencia mundial en desarrollo que ha entendido la revolución tecnológica y el mundo que viene, y se ha posicionado firmemente en ese lugar. La generosidad del embajador, al ofrecernos capacitación e integrarnos a este Summit, representa una gran oportunidad que más de 300 empresarios de nuestro distrito hoy valoran profundamente”, afirmó Sujarchuk, destacando la relevancia de la cooperación internacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

IA centrada en el ser Humano: el compromiso ético

El embajador Ajaneesh Kumar enfatizó el valor de una IA que sirva a la humanidad. "Cualquier desarrollo en el ámbito de la Inteligencia Artificial debe tener en cuenta al ser humano y su desarrollo. Porque, al fin y al cabo, el propósito de cualquier avance tecnológico, es para el beneficio de la humanidad", expresó Kumar, alineando el pensamiento indio con la gestión escobarense.

Como un gesto concreto de esta alianza, la embajada anunció la entrega de becas destinadas a estudiantes e investigadores de Escobar, impulsando intercambios culturales, sociales y, fundamentalmente, empresariales.

Los 7 ejes de la transformación digital en agenda

El encuentro sirvió para desglosar la agenda que se tratará en Nueva Delhi, enfocándose en la implementación práctica y responsable de la tecnología. Los principales ejes abordados fueron:

IA eficiente y responsable: su implementación en servicios públicos y procesos críticos de gobierno.

Infraestructura digital pública: el desarrollo de esta base para fomentar una innovación genuinamente inclusiva.

Modelos de bajo cómputo: diseño de IA accesible y escalable para gobiernos y PyMEs.

Ecosistemas colaborativos: creación de alianzas estratégicas entre gobiernos, universidades y el sector privado.

Capacitación y reconversión digital: programas para adaptar la fuerza laboral a la nueva era tecnológica.

Proyectos piloto de alto impacto: impulso de la IA en educación, salud, ciudades inteligentes y la industria local.

Sostenibilidad y gestión ambiental: aplicaciones de IA para la eficiencia energética y la protección del medio ambiente.

La jornada culminó con un panel de discusión dinámico y un cóctel de networking en formato B2B/B2G, facilitando reuniones clave para futuras colaboraciones entre gobiernos, empresas y organismos internacionales.

Escobar, pionero en IA ética y smart city

El liderazgo de Escobar en el ámbito digital no es casual. El municipio es uno de los nueve integrantes de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR) y ha demostrado un avance constante en la integración tecnológica:

Regulación ética: Escobar se convirtió en el primer municipio del país en sancionar una ordenanza que regula el uso ético y responsable de la IA en la gestión pública (Octubre).

Movilidad inteligente: lanzamiento del Observatorio de Movilidad junto a gigantes como Google, Ualabee y Waze, optimizando el tránsito y la circulación en tiempo real (Septiembre).

Asistente virtual premiado: el asistente virtual Flora fue recientemente reconocido en los Premios INARIA 2025 del Instituto Argentino de Inteligencia Artificial, destacando su rol en la eficiencia de la atención al vecino.

Con esta nueva alianza estratégica con la India, Escobar consolida su posición como un referente argentino en la planificación de un futuro digital que pone la innovación al servicio directo del bienestar de sus ciudadanos.