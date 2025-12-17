Los gobernadores peronistas lanzaron un frente federal contra el ajuste de Nación y exigen rediscutir la coparticipación

En un movimiento de fuerte impacto político, un grupo de gobernadores de la oposición presentó un documento conjunto titulado "Recuperar la Argentina federal e inclusiva". A través de una declaración pública, los mandatarios provinciales denunciaron el "retiro de la Nación" en la prestación de servicios esenciales y alertaron sobre la crítica situación financiera que atraviesan los distritos del interior debido a las políticas del Gobierno Nacional.

Un reclamo por los recursos

El eje central del reclamo es la caída de los ingresos provinciales. Los firmantes -entre los que se destacan Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el representante de Santiago del Estero, Elías Suárez- señalaron que, desde la Ley de Coparticipación de 1988, la parte que reciben las provincias cayó del 58% al 42%.

"Las provincias argentinas asumieron casi en soledad la prestación de servicios públicos indelegables, cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes", sostiene el texto. Además, apuntan contra el Ejecutivo nacional por el "cúmulo de incumplimientos y de deudas", sumado a la interrupción total de la obra pública en todo el territorio nacional.

Agenda legislativa y resistencia al ajuste

Los gobernadores anunciaron que, junto a sus legisladores nacionales, impulsarán una agenda política e institucional en el Congreso de la Nación para frenar lo que consideran un avasallamiento a sus derechos. En este sentido, adelantaron que buscarán acuerdos transversales "más allá de las pertenencias partidarias" para conformar mayorías parlamentarias.

El documento también hace una mención crítica a la reforma laboral planteada por el oficialismo, calificándola como un "instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal".

"Otra Argentina es posible"

Hacia el final del comunicado, los mandatarios reafirmaron su compromiso con un modelo de país basado en la producción, el trabajo y la educación. "Resulta imperioso rediscutir el Federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión", subrayaron.

Con esta movida, el bloque de gobernadores busca marcarle la cancha al Gobierno nacional en el Congreso, posicionándose como el principal polo de resistencia política frente al plan económico vigente, bajo la premisa de defender los recursos y derechos de sus habitantes, trabajadores y productores.