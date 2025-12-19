Fernando Espinoza: “Desde La Matanza decimos NO a la ley de esclavitud laboral de Milei”

Durante la masiva marcha a Plaza de Mayo contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, se pronunció junto a representantes de diferentes sectores de la sociedad en rechazo a las medidas del Ejecutivo.

“La reforma de esclavitud laboral que propone Milei es un retroceso que dinamita años de luchas y derechos adquiridos por las argentinas y los argentinos”, declaró el jefe comunal, remarcando la postura del distrito considerado la Capital Nacional del Trabajo y la Producción.

El impacto en el sector productivo

La Matanza estuvo presente en la multitudinaria movilización con una amplia representación de centrales sindicales y organizaciones sociales. En ese marco, Espinoza fue tajante: “Ir contra las trabajadoras y los trabajadores es ir contra el pueblo argentino”.

Según advirtió el intendente, el modelo propuesto no cumple con sus promesas de modernización:

Precarización: “La reforma laboral de Milei no posibilita la creación de empleo, lo precariza y baja los salarios”.

Consumo: “Esta reforma destruye el salario, hace caer el consumo y anula las chances de sostener o contratar más empleo”.

Realidad local: “En La Matanza tenemos cientos de miles de trabajadores que la pelean en nuestras más de 7500 industrias, PyMEs y comercios; esta reforma no genera beneficios, solo los perjudica”.

El camino de la reactivación

Para el presidente de la FAM, la clave de la economía no reside en el recorte de derechos, sino en el fomento de la actividad interna. “Lo que genera empleo en Argentina y en cualquier parte del mundo es la recuperación de la producción y del consumo. En lugar de pensar alternativas para mejorar esto, el gobierno de Milei sigue en el camino de la destrucción”, afirmó.

Asimismo, aseguró que para el sector empresario lo mejor es recuperar las inversiones del Estado: “Así es como se reactiva la economía. No podemos seguir permitiendo que se perjudique la estabilidad y la calidad de vida de los argentinos”.

Un llamado al Gobierno Nacional

Para finalizar, Fernando Espinoza envió un mensaje directo al Presidente de la Nación: “Le pedimos a Milei que deje de bajarle impuestos a los ricos, disminuirle el salario a las trabajadoras y los trabajadores y de quitarle sus derechos".

"Necesitamos que la Argentina vuelva a ser potencia y eso se logra con trabajo, producción e industria. Este no es el rumbo, hay otro camino, y es de la mano de las trabajadoras y trabajadores, unidos, por la Argentina que queremos”, concluyó.