Luis Gonzalez Arce: “Punta del Este se encamina a una temporada de verano en alza con eventos y real estate”

La temporada de verano 2025 en Punta del Este se perfila como una de las más activas de los últimos años. Así lo asegura Luis Gonzalez Arce, asesor inmobiliario uruguayo que actualmente reside en Buenos Aires desde hace muchos años y que comienza a posicionarse en el mundo del real estate, un sector que encuentra en el principal balneario uruguayo un escenario estratégico durante los meses de verano.

Luis Gonzalez Arce llegó hace 40 años a Argentina desde Maldonado, Uruguay y día a día se fue posicionando activamente en el rubro Bienes Raíces y Relaciones Públicas y Eventos.

Consultado sobre las expectativas para este verano, Luis Gonzalez Arce es claro: “Este año viene mucho mejor que el año pasado, teniendo en cuenta que la temporada anterior ya había sido muy buena”. Según explica, el crecimiento responde a una combinación de factores económicos, políticos y turísticos que favorecen el movimiento regional.

Uno de los puntos centrales es el contexto argentino y su impacto en el turismo internacional. “Las elecciones también definieron el escenario. El dólar barato incentiva a que los argentinos viajen más al exterior, y en Uruguay se mantiene la liberación del IVA en los servicios para turistas, como hoteles y restaurantes”, detalla. Este conjunto de variables posiciona a Punta del Este como un destino especialmente atractivo para el público argentino.

Además del turismo tradicional, la agenda de eventos en Punta del Este se consolida como un motor clave de la temporada. “Los eventos comienzan cada vez más temprano. Apenas pasa Navidad ya arranca una agenda intensa”, señala Luis..

En ese marco, se destacan shows y presentaciones de DJ internacionales, como Diplo, que se presentará el 6 de enero en The Grand Hotel. Y famosos DJ como Marten Lou, Nick Warren y Hedkani en Narbona, que formarán parte de distintos eventos durante el verano. A esto se suma la agenda corporativa, con el cocktail de la revista Forbes en Las Garzas, su streaming desde José Ignacio con reconocidos Empresarios y un importante evento de real estate en The Grand Hotel a comienzos de Enero.

Espacios como Huma, el exclusivo rooftop del The Grand Hotel Punta del Este, con su Fiesta de Fin de Año DJ SET Brech como The Red Noise y Tato De Leon desde las 00hs.

También tendrán un rol central durante la temporada, con propuestas musicales reforzando el cruce entre entretenimiento, networking y negocios.

Para Luis Gonzalez Arce, este escenario evidencia una relación directa entre relaciones públicas y negocios inmobiliarios. “Es una relación muy natural, porque los contactos, los públicos y los lugares de presencia son prácticamente los mismos”, explica. Si bien hoy esta enfocado también en el real estate, aclara que su vínculo con el sector no es reciente: “Comencé hace muchos años con negocios inmobiliarios en Uruguay y Argentina, y luego fui creciendo casi accidentalmente en el mundo de los eventos y las relaciones públicas, dos ámbitos que disfruto mucho”.

Radicado en Buenos Aires desde los 40 años, Luis mantiene un ida y vuelta constante con Uruguay. “Nunca dejé de ir y venir, porque mi familia también vive allá”, cuenta. Sobre la posibilidad de regresar a vivir a su país de origen, por ahora no lo ve como una decisión inmediata: “Hoy mis acciones son más activas en Buenos Aires en verano en Punta. aunque cada vez me gustaría alternar más con Uruguay y quizás volver a quedarme”.

Con una temporada marcada por alto movimiento turístico, eventos internacionales y un contexto favorable para la inversión, Punta del Este vuelve a posicionarse como un punto clave para el desarrollo del real estate y las oportunidades de negocios en la región. Las redes de IG de Luis es @luisgoarce.