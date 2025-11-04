YPF y ENI firmaron un acuerdo con el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC

YPF y ENI firmaron un acuerdo preliminar “Framework Agreement” con XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi), para avanzar en un proyecto estratégico de gas natural licuado (GNL) en Argentina.

YPF y Tecpetrol salen a buscar US$ 1.250 millones tras el respaldo electoral al Gobierno

El acuerdo, rubricado en el marco de la feria ADIPEC 2025, contempla una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de producción, expandible a 18 MTPA, y busca consolidar a Argentina como un nuevo actor global en el mercado del GNL.

Una alianza estratégica para el futuro energético argentino

En un comunicado de prensa, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó la relevancia del entendimiento al afirmar: “La incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país. Esta alianza estratégica nos permite avanzar en el desarrollo de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial con un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional”.

El acuerdo representa un nuevo avance dentro del Plan 4x4 de YPF, que apunta a convertir a la empresa nacional en una “compañía shale de clase mundial” y en una gran exportadora de hidrocarburos para 2031.

El proyecto Argentina LNG integra la producción de gas en Vaca Muerta con un sistema de licuefacción mediante unidades flotantes (FLNG). En su primera etapa, se prevé la instalación de dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno, con la posibilidad de ampliarse hasta alcanzar 18 millones de toneladas anuales.

Desde YPF y ENI señalaron que la incorporación de un socio de la magnitud de XRG otorga una proyección internacional inédita al desarrollo, al sumar experiencia, capital y presencia en mercados estratégicos de energía.

XRG: el brazo global de ADNOC que apuesta por el gas

XRG, la compañía que se incorpora al proyecto argentino, es la filial internacional de inversiones de ADNOC, el mayor grupo energético de los Emiratos Árabes Unidos. Su objetivo es expandir la presencia global del emirato en el sector energético, con foco en gas natural, productos químicos y soluciones energéticas sostenibles.

Juicio por YPF: Argentina defendió la apelación de la sentencia de US$ 16.100 millones

Con un valor empresarial superior a los 80.000 millones de dólares, XRG busca duplicar sus activos en la próxima década, consolidando una cartera integrada de gas y un liderazgo mundial en la industria química y energética.

Entre sus principales inversiones se destacan su participación en Next Decade Rio Grande LNG (Estados Unidos), en la concesión Área 4 de la cuenca de Rovuma (Mozambique), y en varios proyectos de gas en Turkmenistán y Egipto.

La incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG representa para YPF y ENI un salto cualitativo en la competitividad y proyección internacional de la iniciativa. Además, consolida la visión de Abu Dhabi y los Emiratos Árabes Unidos como líderes globales en energía e innovación tecnológica.

Burford se hunde 15% ante escepticismo judicial por demanda contra Argentina

El comunicado conjunto de las compañías subraya que Argentina LNG es un proyecto integrado de gas a gran escala, que une las etapas upstream y midstream para aprovechar los recursos de Vaca Muerta y abastecer los mercados internacionales de GNL. Según las proyecciones, el país podría alcanzar exportaciones de hasta 18 millones de toneladas anuales de GNL hacia 2030, consolidando su lugar en el mapa energético mundial.

Cómo fue el acuerdo previo entre YPF y ENI

La petrolera argentina YPF y la italiana ENI firmaron en octubre del 2025 el cierre técnico de un megaproyecto para producir y exportar 12 millones de toneladas de GNL por año de gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los 14.000 millones de dólares al año.

YPF firmó un acuerdo clave para exportar GNL desde Vaca Muerta

El acuerdo, que surge tras meses de negociaciones y una primera reunión entre Javier Milei, Claudio Descalzi y Horacio Marín, prevé iniciar exportaciones antes de 2029 y alcanzar los 30 millones de toneladas anuales en su primera etapa.

Por último, Claudio Descalzi, CEO de ENI -Ente nazionale idrocarburi- y Horacio Marín, presidente de YPF, firmaron el 10 de octubre en Buenos Aires el acuerdo de ingeniería final – paso previo a la decisión final de inversión (FID)– para una de las fases del proyecto “Argentina LNG”, que aspira a ser el mayor desarrollo de exportación de GNL en la historia del país.

GZ / lr