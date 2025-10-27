Fuerte suba de las acciones argentinas en Wall Street tras conocerse el resultado de las elecciones

Las elecciones de medio término celebradas este 26 de octubre que permitieron a La Libertad Avanza imponerse frente al peronismo en prácticamente toda la Argentina tuvieron un gran efecto en las acciones locales que cotizan en el “overnight” de Wall Street, un mercado que funciona de domingo a jueves en el este de Estados Unidos, cuando los mercados regulares no trabajan.

Diferentes empresas argentinas experimentaron importantes subas en sus acciones, informó Noticias Argentinas. La lista, en orden alfabético, con los incrementos obtenidos:

-Banco Galicia: 12,9%.

-Banco Macro: 10,58%.

-BBVA: 15,7%.

-Central Puerto: 10,48%.

-Corporación América: 8%.

-Cresud: 9,18%.

-Edenor: 13,73%.

-Mercado Libre: 1%.

-YPF: 11,95%.

El dólar cripto se derrumbó esta noche en una jornada de extrema volatilidad y pasó a ser la cotización más baja del mercado, ubicándose incluso por debajo del precio del dólar oficial.

Las principales stablecoins, criptomonedas que siguen el valor del dólar, registraron fuertes caídas. Tether (USDT), una de las más utilizadas, se desplomó un 4,28% y se negocia a $1.514,09 para la venta. Este valor queda por debajo del dólar oficial, que cerró la semana en 1.515 pesos.

Otras criptomonedas mostraron caídas aún más pronunciadas: Dai (DAI) retrocedió un 5,97% y se vende a $1.491,28, mientras que USD Coin (USDC) bajó un 5,81% y se consigue a $1.493,36.

La caída es tan significativa que el precio de compra del “dólar cripto” (el valor que recibe un ahorrista al vender sus tenencias) también se hundió. El USDT se compra a $1.473,71 y el USDC a $1.422,83, valores que se encuentran por debajo incluso del precio comprador del dólar oficial ($1.465).

El desplome del mercado cripto contrasta con la estabilidad de las cotizaciones paralelas, que cerraron el fin de semana sin variaciones. El dólar blue se mantuvo en $1.525 para la venta, el dólar MEP en $1.555,20 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.562,50.

