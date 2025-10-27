Riesgo Milei: en la victoria, ¿busca un "ancla política" o profundiza la confrontación?

En los mercados financieros existen ciertos contextos en los que “las malas noticias son buenas noticias” (i.e. bad news is good news). Son situaciones de crisis en las cuales actores con potencia extraordinaria toman medidas contundentes para estabilizar los mercados y garantizar su pleno funcionamiento, como cuando la Reserva Federal de EE.UU. o el Banco Central Europeo inyectaron liquidez infinita durante las crisis de las hipotecas (2007-08) y de deuda soberana europea (2010).

En la previa de las elecciones legislativas existía en el Gobierno y en los mercados un miedo inusitado de que Javier Milei sufra otro batacazo como el de la Provincia de Buenos Aires que ponga en tela de juicio su capacidad de generar gobernabilidad. E inclusive de garantizar el apoyo del Gobierno de Donald Trump, que pareció condicionar el rescate financiero que EE.UU. le dio a la Argentina al resultado electoral.

Finalmente eso no sucedió, y La Libertad Avanza logró un contundente e inesperado triunfo que incluye una victoria en la Provincia de Buenos Aires, humillando al Peronismo y dándole una gran bocanada de aire que podría volver a envalentonar a Milei. Esa podría ser la mala noticia para el país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei: las diferentes caras de un triunfo

Se podría decir que para Milei, las “bad news” de la elección provincial en Buenos Aires lo llevaron finalmente a buscar un rescate financiero en la oficina del Secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent y al mismo tiempo cambiar la estrategia electoral. La promesa de estabilidad financiera y una campaña centrada en la imagen del presidente —supuestamente bajo la conducción de Santiago Caputo, relegando en el armado a Karina Milei—podrían ser algunas de las razones que le permitieron a los libertarios lograr la remontada.

Riesgo y oportunidad

El contundente resultado a nivel nacional, junto a la mala performance de Fuerza Patria por un lado y Provincias Unidas por otro, deja bastante bien posicionados a los libertarios de cara su agenda política para los últimos dos años del mandato. Si la lectura de Milei, Karina y Santiago es que tienen vía libre para profundizar su táctica de imponer su voluntad y confrontar con todos los que no estén 100% alineados, entonces las “good news” para el Gobierno serán “bad news” para el país.

En cambio, si Milei busca volver al pragmatismo del primer año de Gobierno, aprovechando la alianza con Mauricio Macri para tejer mayorías con sectores afines, entonces podría estar frente a una oportunidad. Contaría, además, con la predisposición de varios gobernadores que comparten la idea general del orden fiscal, pero exigen fondos que fueron pisados por la motosierra mileista.

El peronismo frente al espejo

Es probablemente lo que le piden Bessent y Kristalina Georgieva, jefa del Fondo Monetario Internacional. EE.UU le pone el “ancla” financiera e insta a Milei a buscar un “ancla política”.

Riesgo Milei

El riesgo, entonces, es que Milei no quiera o no pueda generar una situación de consensos con una mayoría del ecosistema político que le permita legislar. Cuenta con el apoyo total de Trump y un contundente resultado electoral. Cuenta con una alianza con el PRO y la predisposición de muchos de los que conformaban Juntos por el Cambio para poder negociar.

Pero también cuenta con una personalidad impulsiva y agresiva que ha demostrado que se siente más cómodo en “modo Twitter” que en tono conciliador. Sigue sosteniendo que el plan económico no se toca. La frase de cabecera de su principal referente político es que “todo marcha acorde al plan” y de ninguna manera va a limar el poder de su hermana. Con lo cual no termina de quedar claro cuáles son las “good news”, las “bad news” y cuál es la que más le conviene al país.

ML