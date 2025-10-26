Luego de la aplastante derrota por parte del oficialismo en las elecciones legislativas, donde se alcanzó más del 40% de los votos a nivel nacional, el presidente Javier Milei subió al escenario a festejar la victoria. "Deseo darles las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección y por la maravillosa elección que se hizo estrenando la Boleta Única Electrónica. Contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa, dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estamos a favor de un sistema democrático transparente".

Durante su discurso, el presidente arrancó con una euforia visible, celebrando el color violeta que tiñó el mapa electoral. "Parafraseando a uno de nuestros últimos spots... si vieras qué linda está la Argentina y qué lindo le queda el violeta", chicaneó. En un tono más solemne, calificó la jornada como un punto de inflexión: "Hoy es un día histórico, es un día bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego, el mandatario se enfocó en el fuerte respaldo popular recibido. Agradeció a los "10 millones de argentinos" que acompañaron la boleta oficialista y aseguró que este resultado es "la confirmación del mandato" asumido en 2023. Sostuvo que "Desde La Quiaca hasta Ushuaia, el pueblo confirmó su vocación de cambiar el destino de la patria" y remarcó que, según su lectura, "Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado".

El Presidente dedicó una larga parte de su alocución a su equipo, asegurando que el triunfo "no hubiera sido posible" sin ellos y destacando "la generación de resultados permanentemente" de su Gabinete. En la lista de agradecimientos mencionó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa); y al equipo económico, nombrando a Luis "Toto" Caputo y al "gigante que conduce el Banco Central, Santiago Bausili".

Hubo también un reconocimiento especial para el armado político y el frente externo. Milei agradeció a Santiago Caputo y a Karina Milei, a quienes definió como "los arquitectos de este milagro". Además, destacó la gestión del excanciller Gerardo Werthein, quien "ha logrado algo inédito en la historia mundial" al conseguir un "apoyo de semejante calibre" por parte de Estados Unidos. En esa línea, afirmó que "Hoy Argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hicimos en los últimos dos años".

Finalmente, Milei fijó la hoja de ruta para lo que viene. Aseguró que el Gobierno está "enfocado en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita" y le envió un mensaje directo al poder legislativo: "A partir del 10 de diciembre tendremos al Congreso más reformista de la historia". Anunció que invitará a la mayoría de los gobernadores a "discutir en conjunto los acuerdos" para así poder "traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo".

Javier Milei subió una foto "retocada" de su votación y las redes lo compararon con "Homelander"

Un respaldo categórico al Gobierno

Con más del 90% de las mesas escrutadas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de confirmar los números: La Libertad Avanza cosechó el 40,84% de los votos a nivel nacional. El peronismo, por su parte, quedó relegado a un distante segundo lugar, rondando apenas el 25 por ciento.

Pero la verdadera sorpresa de la noche, el dato que terminó de configurar el triunfo oficialista, fue la elección en la provincia de Buenos Aires. En el bastión históricamente peronista, la lista encabezada por Diego Santilli logró una victoria impensada, revirtiendo el resultado de las elecciones locales de hace apenas un mes y medio, donde el oficialismo había caído por 14 puntos de diferencia.

El triunfo no fue solo bonaerense, sino que pintó de violeta gran parte del mapa nacional. El oficialismo se impuso en 16 provincias, demostrando una "cintura" que hasta ahora no tenía. Para entender la magnitud de la victoria, hay que recordar que las legislativas son, en rigor, 24 elecciones distintas; y La Libertad Avanza ganó en distritos clave como CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Corrientes, entre otros.

El resultado de esta noche representa una bocanada de oxígeno fundamental para la gestión de Milei. El Gobierno llegaba a esta elección golpeado por meses difíciles, que incluyeron escándalos de corrupción y una fuerte incertidumbre financiera, esta última provocada en gran parte por la dura derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires.

El propio Presidente se había encargado de moderar las expectativas la semana pasada. Cuando le consultaron qué consideraba un "buen resultado", Milei contestó que el objetivo era claro: lograr el "tercio" de legisladores propios en la Cámara de Diputados. Esa barrera era fundamental, según su visión, para poder "blindar sus decisiones" y defender los vetos presidenciales.

A la luz de los datos oficiales, el objetivo fue ampliamente fue superado. Este triunfo le otorga al Presidente un mayor respaldo en el Congreso, algo que considera vital para iniciar la segunda etapa de su mandato y encarar las reformas de Gabinete que tiene en agenda.

TC