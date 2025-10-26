Javier Milei subió una foto "retocada" de su votación y las redes lo compararon con "Homelander"

Durante la jornada electoral, Javier Milei volvió a ser tendencia, aunque no precisamente por cuestiones políticas. El presidente publicó en su cuenta de Instagram una foto suya votando que rápidamente desató polémica: la imagen mostraba un rostro rejuvenecido, bronceado y visiblemente intervenido con retoques digitales.

De acuerdo con fuentes de Noticias Argentinas, la postal original provendría de una captura de la transmisión de Todo Noticias (TN), aunque la versión compartida por el mandatario había pasado antes por un evidente proceso de “embellecimiento digital”.

En la foto difundida, Milei aparece con la piel completamente alisada, sin arrugas ni textura; una papada “extirpada” con precisión quirúrgica y un tono de piel más cercano al de una cabina solar que al de una urna electoral. Los ojos, más claros y brillantes, y una sonrisa más marcada completan el retrato retocado. Incluso el cabello, uno de los sellos más reconocibles del presidente, fue “revitalizado” con más volumen y brillo, aunque el peinado siguió siendo indomable.

Reacción en redes

En cuestión de minutos, la foto fue replicada y parodiada en la red social X, donde los usuarios convirtieron el episodio en uno de los temas más comentados del día.

“Se puso la cara de Homelander”, escribió un usuario, comparando al presidente con el personaje de The Boys, conocido por su carisma siniestro. Otro ironizó: “Un filtro más y te limpia el Riachuelo”.

No faltaron las bromas sobre su parecido con figuras del espectáculo local: “¿Subió una foto de Hernán Caire?”, se preguntó un internauta. Incluso desde otros países llegaron los comentarios: “Aquí en Perú estamos complicados, pero esto nos da vergüenza ajena”, publicó un usuario extranjero.

