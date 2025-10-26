Este domingo 26 de octubre, millones de argentinos acuden a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales en unas elecciones clave para el equilibrio político del Congreso Nacional. Sin embargo, quienes decidan no votar sin causa justificada deberán enfrentar una multa económica y la posibilidad de restricciones administrativas.

El voto es obligatorio en la Argentina para los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 años, según establece el Código Electoral Nacional (Ley 19.945). Su incumplimiento genera sanciones monetarias y la incorporación automática al Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar, administrado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Cuánto cuesta la multa por no votar en las Elecciones 2025

De acuerdo con la normativa vigente, la sanción económica por no emitir el voto en los comicios de este año oscila entre $50 y $500.

El monto exacto depende de la cantidad de ausencias registradas:

- Primera falta: entre $50 y $150.

- Reincidencia: entre $100 y $500.

La multa se aplica por cada elección en la que el ciudadano haya faltado sin justificativo válido. Además, quienes no abonen ni justifiquen su ausencia no podrán realizar trámites en organismos nacionales, provinciales o municipales durante un año, hasta que regularicen su situación.

Qué consecuencias tiene no pagar la multa

No pagar ni justificar el ausentismo genera la inclusión automática en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar.

Esa situación puede derivar en:

- Dificultades para renovar el DNI u obtener el pasaporte.

- Impedimentos para acceder a cargos públicos o empleos estatales.

- Limitaciones para realizar trámites en dependencias oficiales.

Estas restricciones se mantienen vigentes hasta que el ciudadano paga la multa o presenta un justificativo válido, momento en el cual se actualiza su situación ante la CNE.

Cuáles son los justificativos válidos para no votar

La Cámara Nacional Electoral contempla varios motivos por los cuales un ciudadano puede ausentarse de los comicios sin recibir sanción.

Entre los más frecuentes se encuentran:

- Distancia geográfica: estar a más de 500 km del lugar de votación. En este caso, debe presentarse una constancia policial o comprobante de viaje.

- Problemas de salud: enfermedad o impedimento físico acreditado con un certificado médico.

- Fuerza mayor: situaciones imprevistas debidamente documentadas.

- Trabajo en servicios esenciales: quienes no puedan ser liberados de su turno deben presentar una constancia laboral.

- Autoridades electorales: si una persona cumple tareas en otra mesa o jurisdicción, también puede justificar su inasistencia.

El plazo para presentar los justificativos es de 60 días posteriores a la elección, y puede realizarse de manera online.

Cómo justificar la ausencia o pagar la multa paso a paso

Ingresar al portal oficial del Registro de Infractores al Deber de Votar. Consultar con el número de DNI si se figura como infractor. En caso afirmativo, generar la boleta de pago bajo el artículo 125 del Código Electoral. Abonar en el Banco Nación o por medios electrónicos habilitados. Guardar el comprobante, ya que el pago se acredita automáticamente ante la Justicia Electoral en un plazo de hasta 48 horas.

Si la persona presenta un justificativo válido, el trámite también puede realizarse desde el mismo sitio web, adjuntando la documentación correspondiente.

Cuánto tiempo hay para regularizar la situación

El plazo para justificar o pagar la multa es de sesenta días corridos desde la fecha de la elección. Transcurrido ese período, quienes no hayan realizado el trámite seguirán figurando como infractores hasta que regularicen su deuda.

La Cámara Nacional Electoral recomienda conservar el comprobante digital del pago o del justificativo, ya que es el único documento que certifica la regularización ante el sistema.