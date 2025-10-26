Padrón electoral de CABA: dónde voto hoy en las elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral de CABA 2025, la herramienta que le permite a los electores verificar sus datos y el establecimiento asignado para sufragar. En la Ciudad de Buenos Aires se renovarán trece bancas para diputados y tres para el Senado en el marco de las elecciones 2025. Los habitantes de la capital de la República Argentina podrán consultar dónde debe emitir su voto a través del sitio web oficial del organismo.

Los ciudadanos de la Ciudad de la Capital Federal eligen quienes serán los representantes del Congreso en el próximo período parlamentario.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, la Boleta Única de Papel (BUP) presentará 17 fuerzas políticas que compiten por las tres bancas en el Senado y las trece en la Cámara de Diputados.

Sitio web oficial para consultar el padrón electoral

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. No se permitirá votar con un DNI anterior ni con el DNI digital en el celular, ya que no está habilitado para acreditar identidad en los comicios.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel en CABA

En CABA, la BUP cuenta con dos secciones diferenciadas: una para Diputados y otra para Senadores en las elecciones 2025. Si se marcan dos o más opciones en una misma categoría, el voto será nulo.

Elecciones 2025: ¿Es obligatorio llevar una lapicera para votar con la Boleta Única y de qué tipo tiene que ser?

En cambio, si se deja una categoría sin marcar, esa parte se computará como voto en blanco, sin afectar el resto de la boleta.

Para poder sufragar, es indispensable figurar en el padrón electoral y acreditar la identidad con un documento válido al momento de presentarse en la mesa.

Paso a paso: cómo votar con la Boleta Única de Papel

- Recibir la boleta

- El votante entrega su DNI a la autoridad de mesa, quien le da la boleta firmada y una lapicera.

- Elegir las candidaturas

- En la cabina, el elector marca el casillero correspondiente a su opción preferida. Debe realizar una sola marca por categoría: una para senadores y otra para diputados.

- Doblar la boleta y depositarla

- La boleta debe doblarse según las líneas indicadas y colocarse en la urna asignada.

-Completar el proceso

- El presidente de mesa firma la constancia de voto y devuelve el DNI al elector.

Padrón electoral en CABA

Elecciones Generales 2025: cuánto es la multa por no ir a votar

Por primera vez, todos los argentinos utilizarán la Boleta Única de Papel en las elecciones 202. Esta modalidad, establecida por la Ley 27.781 y reglamentada por el Decreto 1049/2024, busca simplificar el proceso de votación y aumentar la transparencia.

