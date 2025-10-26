El economista y candidato de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, se acercó durante la mañana de este domingo para emitir su voto en la escuela Canadá de Parque Chacabuco. El legislador se acercó al lugar junto a sus dos hijos y llevó facturas para los fiscales.

"La sociedad argentina cuando vota no solamente elige legisladores sino que da un mensaje. Interpretar el mensaje de las urnas del día de hoy va a ser muy importante", expresó en diálogo con la prensa luego de emitir su voto en el marco de las elecciones legislativas.

Quien encabeza la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria en CABA, agregó: "El mensaje tiene que ser defender nuestro orgullo y decidir nosotros, los argentinos y argentinas, qué Argentina queremos. Que no nos digan de afuera lo que tenemos que votar o lo que tenemos que hacer".

"Ojalá vaya mucha gente a votar", manifestó luego en el marco de los comicios que, hasta el momento, se están desarrollando con normalidad en la Ciudad de Buenos Aires, donde el partido por el que es candidato tiene más de 10 mil fiscales desplegados.

Hagman se acercó a las urnas acompañado por sus dos hijos de 3 y 5 años de edad, y al respecto señaló: "Siempre vengo a votar con mis hijos. Eligieron ellos la camiseta argentina y puede ser un buen mensaje: Dos Messi para esta elección".

Para cerrar, el candidato a diputado dijo que continuará el domingo almorzando con su familia, luego se reunirá con sus compañeros del espacio político para monitorear el desarrollo de la elección y a la tarde se dirigirá al bunker de Fuerza Patria, en la sede del Partido Justicialista de la Ciudad para esperar los resultados.

