Zdero votó en Resistencia y pidió “seguir construyendo el futuro del Chaco”

El gobernador Leandro Zdero emitió su voto pasadas las 9.30 de la mañana en la UEGP N° 4 “Rayos de Luz” de la ciudad de Resistencia, en el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025, donde los chaqueños eligen a sus nuevos representantes en el Congreso de la Nación.

Con gesto distendido y acompañado por su equipo más cercano, Zdero celebró poder participar de “una nueva jornada democrática” y llamó a la ciudadanía a acercarse a las urnas. “Estoy muy contento de poder ejercer este derecho. Es un día importante para decidir el rumbo que queremos. Que nadie se quede en su casa: todos tenemos la oportunidad de expresarnos y fortalecer la democracia”, expresó ante los medios.

“El sistema de Boleta Única agiliza la votación”

El mandatario valoró el estreno de la Boleta Única de Papel (BUP) en elecciones nacionales y consideró que la experiencia fue “sencilla y transparente”. “Es un sistema rápido y práctico. La gente puede votar con total tranquilidad. Esta herramienta mejora el proceso y garantiza que todos puedan hacerlo de manera clara”, señaló.

Chaco elige: más de un millón de votantes definen su representación en el Congreso Nacional

Zdero aseguró que el operativo electoral comenzó sin inconvenientes en toda la provincia:

“Desde temprano recibimos reportes de apertura normal de mesas en los 70 municipios. Ayer hubo algunas lluvias aisladas, pero hoy el clima acompaña y la jornada se desarrolla con absoluta normalidad”.

Una jornada con optimismo y expectativas

Durante el intercambio con la prensa, el gobernador destacó el clima de entusiasmo entre los votantes y transmitió un mensaje de continuidad para su gestión: “Veo mucha alegría, mucha esperanza. Los chaqueños se acercan con palabras de aliento. Ojalá que todo lo que logramos juntos siga avanzando. Queremos mirar hacia adelante, consolidar lo hecho y seguir trabajando por el futuro de esta provincia”.

Zdero confirmó que esperará los resultados desde su domicilio y luego se reunirá con los candidatos y dirigentes de su espacio en la sede de la Unión Cívica Radical, ubicada en López y Planes 358.

“Somos una gran alianza que apuesta a la unidad y al desarrollo. Más allá de los resultados, queremos seguir construyendo un Chaco de oportunidades”, concluyó.

Con tono relajado, el mandatario reveló una costumbre que mantiene en cada elección: usar la misma camisa “de la suerte”, que lo acompaña desde sus primeras campañas.