Chaco elige: más de un millón de votantes definen su representación en el Congreso Nacional

Desde las ocho de la mañana, los chaqueños comenzaron a emitir su voto en una jornada electoral que definirá parte de la composición del nuevo Congreso. Hasta las 18 horas, más de un millón de ciudadanos habilitados podrán sufragar en los 70 municipios de la provincia, en el marco de las elecciones legislativas 2025, donde se eligen cuatro diputados nacionales y tres senadores, además de sus respectivos suplentes.

Una pulseada que trasciende las fronteras provinciales

La elección se plantea como una prueba política decisiva tanto para el gobernador Leandro Zdero como para el exmandatario Jorge Capitanich, quienes encabezan los dos principales frentes en disputa.

Zdero impulsa la boleta de La Libertad Avanza, en alianza con la Casa Rosada, buscando consolidar su influencia legislativa en sintonía con el presidente Javier Milei. Sus candidatos al Senado son Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, mientras que en Diputados se presentan Mercedes Goitía, Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori.

Desde el espacio libertario remarcan que el objetivo es “mantener el rumbo de orden y libertad” y obtener mayoría en ambas cámaras para profundizar el programa de reformas.

En la vereda opuesta, el peronismo chaqueño compite unificado bajo la lista Fuerza Patria, encabezada por Jorge “Coqui” Capitanich y Magda Ayala para el Senado, acompañados por Sergio Dolce, Julieta Campo, Juan Manuel García y Luisina Lita para Diputados. “Esta elección no es solo por cargos legislativos, sino por el futuro de los derechos sociales y laborales”, señalan desde ese espacio.

Otras fuerzas completan la grilla: Vamos Chaco, con Eduardo Aguilar y Claudia Panzardi; el Frente Integrador, liderado por Juan Carlos Bacileff Ivanoff; además del Partido Obrero, Proyecto Sur, NEPAR, UNIR, Polo Social – Movimiento de Bases y Dignidad Popular.

La Boleta Única de Papel, el cambio

Por primera vez, Chaco utiliza el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) en una elección nacional. Cada elector recibe una sola boleta donde puede marcar su preferencia con lapicera. En caso de error, podrá solicitar una nueva al presidente de mesa.

El voto es obligatorio para los mayores de 18 y menores de 70 años, y quienes no participen deberán justificar su ausencia en el sitio oficial de la Justicia Electoral para evitar sanciones.

Expectativa y paridad

Tanto en el oficialismo como en la oposición coinciden en que se trata de una elección pareja. En el entorno de Zdero atribuyen un repunte a la visita de Milei el 11 de octubre, mientras que el peronismo afirma haber recuperado apoyo en el último tramo de campaña gracias al descontento con las medidas económicas nacionales.

Los primeros resultados provisorios se conocerán después de las 21 horas, una vez finalizado el escrutinio y levantada la veda informativa.

Más allá del reparto de bancas, la votación de este domingo marca el pulso político del Chaco hacia 2027, cuando volverán a ponerse en juego la gobernación y la Presidencia.