Hagman: "El domingo nos jugamos el orgullo nacional"

El candidato a diputado nacional Itai Hagman aseguró que en las elecciones del próximo domingo 26 de octubre "nos jugamos el orgullo nacional".

"Tenemos que ser un país soberano"

"Nosotros tenemos que ser un país soberano, un país que toma sus decisiones. Este Gobierno nos ha llevado un límite en el cual el Congreso si construye una mayoría lo puede frenar", analizó.

"Estos dos últimos meses construimos mayorías muy circunstanciales con gente que a veces vota con nosotros, a veces vota con Milei, depende para donde sopla el viento", expresó Hagman.

Y luego aclaró: "El peronismo se mantuvo unido en el Congreso siendo minoría, pero sin esa minoría sólida no se hubieran podido construir esas mayorías circunstanciales".



"Si logramos consolidar una mayoría parlamentaria, realmente podemos poner un límite. Para eso necesitamos más votos, más diputados", enfatizó.

Críticas

“Es un mito eso que la derecha sabé cómo tener una economía estable, pero el problema es que es insensible socialmente. ¿Cuándo fue estable la economía de Milei? ¿Cuándo fue estable la economía de Macri?", sostuvo el candidato de Fuerza Patria.

“Milei vino a hacer una transformación estructural de la sociedad argentina. Si estos tipos avanzan con este nivel de entrega a los EE.UU., va a costar mucho darlo vuelta", agregó en declaraciones a Futurock.

“Si privatizan las empresas estratégicas, si destruyen el Garrahan, si destruyen las universidades públicas. No es que después venga un gobierno nuestro, aprieta un botón y todo eso vuelve a existir. Entonces hay que acotar la capacidad de daño del Gobierno", ejemplificó.