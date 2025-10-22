Alfonsín sobre el Gobierno de Milei: “Es el más insensible desde 1983 a la fecha”

El candidato a diputado nacional Ricardo Alfonsín afirmó que el presidente Javier Milei "es un león, pero como el del Mago de Oz: muy bravo y guapo con nosotros, pero con los Estados Unidos metió la cola entre las patas".

"Si alguien en la Argentina dijera lo que ha dicho (el presidente estadounidense, Donald) Trump, le descargaría una batería de insultos de grueso calibre. Pero con Trump se calla… solo agradece", expresó el postulante de Proyecto Sur.

Lousteau sobre la "demoledora" situación económica: "Veo comerciantes que hay días que no abren caja"

Críticas a Milei

"Lo mejor que podría hacer Milei es dejar de alentar la especulación financiera y empezar a promover la economía real, la que produce bienes y servicios, la que produce riqueza, se crearía muchísimo más trabajo", sostuvo en conferencia de prensa.

Alfonsín reiteró que el Gobierno nacional “es el más insensible desde el punto de vista social desde 1983 a la fecha".

"Milei sostiene la idea de que la justicia social es una aberración. Lo que está haciendo con el Hospital Garrahan, con los discapacitados, con las universidades, con los jubilados, son, entre otras, las consecuencias de alguien que piensa como él", subrayó.

López Murphy: "El gobierno de Milei es definitivamente malo"

"Él puede insultar"

"Si se complica más la situación social se complica mucho más la situación política. Me preocupa cómo pueden evolucionar los acontecimientos si la sociedad en algún momento llega a comportarse como en el 2001. Espero que el Presidente actúe con responsabilidad", analizó.

"Hasta ahora ha actuado como creyendo que la única que tiene que ser responsable es la oposición. Él puede insultar y decirles barbaridades a todo el mundo", cuestionó.

En relación a las elecciones legislativas del próximo domingo, Alfonsín destacó la necesidad de "lograr es que ingresen al Parlamento más legisladores progresistas que los que pueda ingresar la derecha".