López Murphy: "El gobierno de Milei es definitivamente malo"

El candidato a diputado nacional por CABA, Ricardo López Murphy, aseguró que “el gobierno de Milei es definitivamente malo” y que tiene "actos de corrupción imposibles de esconder".

“En el año 2005 construimos Propuesta Republicana. Hace 20 años, con Mauricio (Macri), Esteban (Bullrich) y muchos otros amigos decidimos formar una alianza ideológica que defienda la República, la división de poderes y las ideas de la libertad”, recordó en una extensa publicación en “X”.

“El camino fue largo, con idas y con vueltas. Con peleas políticas que nunca escondimos. Pero siempre con coincidencias en los valores e ideas que hicieron grande a nuestra Patria: la defensa de la República y de la Constitución Nacional. Con el objetivo irrenunciable de integrarnos al mundo, con ejemplos como Sebastián Piñera, Julio María Sanguinetti, Lacalle, José María Aznar y tantos otros más”, agregó el candidato de Potencia en CABA.

“Somos millones los que en Argentina sabemos que podemos tener un país mejor. Milei fue la menos mala de las opciones de la elección del 2023 y lo votamos porque enfrente estaba el siniestro de Sergio Massa”, analizó.

“Pero el gobierno de Milei es definitivamente malo. No solo está corrompido, con actos de corrupción imposibles de esconder. También es insuficiente en materia económica y no hay cambios significativos. Tuvieron una oportunidad extraordinaria y lamentablemente la están desperdiciando. Y le están dando vida a lo peor que nos puede pasar: el kirchnerismo”, sostuvo el diputado nacional.

“Pero lo último que se pierde es la esperanza y la posibilidad de tener un futuro mejor. Podemos reconstruir nuestra Propuesta Republicana. Podemos reconstruir los valores de Juntos por el Cambio”, prosiguió en su mensaje.

“Los invito a intentarlo. Yo me voy a animar a dar la pelea, hasta el último de mis alientos. Porque lo hice siempre, incluso en los momentos más difíciles de mi vida”, subrayó López Murphy.

“Volvamos a las bases. Volvamos a empezar. Se puede. Claro que se puede”, finalizó el candidato de Potencia.