Lousteau sobre la "demoledora" situación económica: "Veo comerciantes que hay días que no abren caja"

El senador y candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos (CU), Martín Lousteau, sostuvo que la gestión del presidente Javier Milei logró tener "superávit", pero a costo "del déficit de las familias, que no pueden sostener su consumo” hasta fin de mes.

"Demoledora"

Además señaló en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA que la situación económica actual “es demoledora”.

"El Gobierno tiene superávit, pero a costo del déficit de las familias", expresó Lousteau.

“Veo comerciantes que hay días que no abren caja, veo empresas que no pueden financiarse. El Presidente tiene una desconexión con la realidad muy grande. Es especialista en economía sin dinero para la gente”, ironizó Lousteau.

Críticas a Milei

El candidato a diputado nacional también criticó a Milei por las promesas de campaña de 2023 en la que afirmó que “venía a combatir la corrupción”, al sostener que el Gobierno nacional está “cada vez más involucrado” en casos de supuestas coimas.

“Hay mucho de farsa en los discursos de Milei. Por un lado, tiene cada vez más casta alrededor, como es el caso de Santilli. Por otro, tiene a Bullrich que debe explicar por qué el financiamiento de su campaña tiene ribetes asociados a (Federico) Machado”, remarcó.

Por último, consideró que la sociedad debe decirle “un no rotundo a un montón de prácticas que son muy malas” para el futuro de Argentina.