

El economista Orlando Ferreres estimó que el valor del dólar a fin de año estaría cerca de los “2.000 pesos”.

Carlos Maslatón: "Argentina se está fundiendo, Caputo y Milei lo han destruido todo"

Dólar

Al referirse a la intervención del Tesoro de los EE.UU., el consultor explicó que “pone plata un poco arbitrariamente”, ya que “hay días que pone plata y hay días que no pone nada”.

“Opera con algunos bancos americanos y también con el banco español Santander o con otro banco americano, JP Morgan”, agregó en declaraciones a Radio 10.

“No es una voz que se clarifique todos los días, sino algunas veces cuando ve algo en dificultades”, sostuvo Ferreres.

Aunque aclaró: “De todas maneras el dólar sigue subiendo, de a poco, pero va subiendo”.

La crisis económica domina la agenda en la previa electoral y profundiza la grieta

Valor del dólar a fin de año

Al ser consultado sobre cuál era el valor de la divisa estadounidense teniendo en cuenta que el valor actual del dólar tarjeta es de alrededor de $2.000, Ferreres respondió: “El precio puede estar cerca de ese valor para fin de año porque hay una demanda permanente”.

“Y hay que apelar a las ayudas para poder ir convenciendo al mercado, que es un mercado difícil porque ve que después del 27 va a haber algunos cambios”, analizó el consultor.

“Faltan leyes claves que son la ley laboral, la ley jubilatoria...No es nada fácil sacar todas esas leyes ahora porque tiene mayoría la oposición. A partir del 10 de diciembre creo que el gobierno va a tener más posibilidades de hacer. Hay que ver cómo salen las elecciones”, cerró Ferreres.